2021年1/18~/1/24十二星座塔羅運勢：雙子人氣水漲船高，天蠍邂逅白馬王子

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍隨從正－這星期專注力不錯，在學業、事業上大有可為，有機會接到好消息。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們會比較想要學些專業的技能，思緒跟反應會比以往快，而且專注力也很夠，這對於吸收新知識非常有幫助的喔！

工作：

工作上會有機會學到更多東西，本身的狀況也不錯，是個吸收力良好的一週喔！只是要注意說話不要欠缺思考而太直接，以免得罪他人還不知道！

感情：

這週對於感情比較沒有以往的熱情或是新鮮感，不是因為不愛，只是這週的重心較不在感情上。很容易因為外務太多而冷落對方，需要多注意。

金牛座：聖杯十正－一切都處於安穩平靜的狀態，人際關係也很平穩，可以好好放鬆。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期金牛座的朋友們身邊的一切狀態都呈現比較平穩的狀態，不管是工作、人際關係或是感情都很平順，雖然沒有變化可能有點無聊，但也能藉機好好放鬆一下喔。

工作：

這星期金牛座的朋友們工作上一切都很穩定平順，就算遇到什麼問題也都能夠獲得適當的幫助或是自己就能夠好好處理，做起事情來得心應手，心情也很放鬆愉悅喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們跟另一半就像老夫老妻一樣，雖然沒有什麼特別新鮮的樂子，但互相陪伴就是最穩定的甜蜜，要好好珍惜喔。

雙子座：聖杯女王正－情緒平穩溫和，凡事能夠為他人著想，人氣也水漲船高的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙子座的朋友們這星期在人際關係上不錯，情緒上也相較於之前更溫和平靜，待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少。

工作：

心思不會集中在工作上，可能不是那麼完美，但由於人際方面不錯，因此也算是非常順利且得心應手的喔！

感情：

這星期感受性較強，感情也比較豐富，感情方面是非常順利的喔！就算沒有對象，也有很多機會認識新朋友，異性緣也很好。

巨蟹座：權杖三逆－情急之下可能做了不正確的決定，導致接下來問題比較多也比較繁瑣。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們可能會因為一時情急下的決定，執行起來卻發現不是那麼的妥當，或是細節也不是那麼周全，可能會引發更多繁瑣的問題。

工作：

對自己太自負可能會對工作有不利的影響，不管在什麼職位都還是得虛心受教或多聽聽他人的意見，不要只顧著自己的想法喔。

感情：

對感情比較沒有安全感，可能是距離使然，或是雙方都很忙沒有時間好好見面經營彼此的感情，也要小心是否有外在因素的介入影響到這段感情。

獅子座：太陽正－對生活充滿熱忱與憧憬，運氣也非常好，無論什麼事情都很順利。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期獅子座的朋友們做什麼事情都很順利，心態非常正面積極，也能夠拿出行動力來執行自己想做的事情，把心態放正運氣相對也會很好喔。

工作：

這星期工作順利，與同事之間的相處也良好，也有不錯的貴人運。進度都在預料之中，就算有什麼小差錯也都有辦法化解喔！

感情：

與情人之間的相處很甜蜜，兩人之間的火花也很熱烈，想要去哪裡或是做些什麼都可以很積極的去完成。

處女座：戀人正－心情和諧愉快的一週，尤其在感情方面更如魚得水，凡事也進行得順利。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●●

整體：

處女座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好喔。就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處也會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說處女座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

天秤座：金幣八正－注意力集中，專注於賺錢的一週，但容易因為這樣忽略身邊的人。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們會將重心放在賺錢上，對於其他方面要小心不要忽略了。人際關係上會比較疏忽一點，要記得賺錢重要，朋友也是很重要的。

工作：

工作上會放很多心思，一分耕耘一分收穫，會有穩定的收入來源。現在是處於播種階段，請好好打好根基吧！

感情：

這星期容易因為忙於工作而冷落對方。單身的天秤座朋友們也會沒什麼時間認識新的朋友或是與朋友相聚，感情方面也比較沒有時間兼顧。

天蠍座：聖杯隨從正－情感豐富熱心助人，身邊容易出現貴人，人際關係也很順遂。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期天蠍座的朋友們感受性很強烈，更能夠站在他人的角度為他人著想，而且只要能幫上忙都能夠不遺餘力的去幫助他人，因此在人際關係上是比較容易有貴人的喔。

工作：

工作上容易遇上溫和的年輕貴人，工作運也算順遂，如果懂得運用一些人際關係的話，沒有什麼大問題，與同事之間的相處也很融洽，在團體中是不可缺少的一份子。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上是非常順利的。有情人的跟另一半有機會一起體會不一樣的浪漫經驗，或是外出旅行。單身的朋友們這星期也容易邂逅白馬王子喔！

射手座：寶劍六逆－情緒容易失控影響到正事的進行，思緒也比較容易打結影響計畫。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期射手座的朋友們情緒較容易失控，當情感淹沒了理智，對於應該有的正確判斷就會產生影響而有所偏頗，建議射手座的朋友們能夠理性控管自己的情緒，冷靜應對事情。

工作：

有可能會與他人溝通不良，或是工作遇上了沒辦法解決的阻礙。虛心請他人幫忙並不是壞事，好好的解決問題最重要。

感情：

容易感到不滿足，與情人也有溝通不良的狀況發生，又加上射手座朋友們這星期情緒較不穩定，更容易與另一半爭吵，建議各位要好好控制自己的脾氣，遇到問題先冷靜一下。



魔羯座：力量逆－富有壓力以及無力感的一週，容易因為外在因素放棄自己堅持的事情。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期環境中容易有壓力使得各位倍感無奈，也很有可能深思熟慮後放棄自己原本堅持的事情，建議各位可以再撐一下，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期魔羯座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心。不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的！不要因為環境帶來的壓力而遷怒對方喔！

水瓶座：正義逆－整體局勢有可能會出現失衡或是不公平的狀況，要把持住不要衝動。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們，可能會遇到一些失衡或是不公平待遇的狀況。有理說不清的狀況也很容易出現，有官司在身的朋友們也要多加留意是否會吃悶虧喔！

工作：

工作環境上容易遇上不合常規的事情，雖然很想要做些什麼來表示，但建議各位還是要保守一點，見機行事不要太衝動，否則會越來越糟糕喔！

感情：

容易因為一些付出多寡的問題與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

雙魚座：權杖女王正－對於工作很有自己的想法，領導能力強，渾身散發自信的光芒。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙魚座的朋友們雖然平常比較溫和，好像比較沒有主見，但這週卻顯得衝勁十足，對事情也很有自己的想法！無論是在各方面都很有活力與行動力，是個積極的一週。

工作：

這星期雙魚座的朋友們很容易將遭遇到的問題當作挑戰一一解決，領導能力也很好，能夠妥善分配人力在對的地方，可以好好發揮利用喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們對另一半是很熱情的，也有計畫想要出去哪裡玩玩走走，基本上是沒有什麼問題的。也許會有小摩擦，但感情反而越吵越好。