【圖像占卜】你未來三個月的人生課題是什麼？教你該如何一一破解！

這是塔羅牌中的教皇牌，也是今年2021的流年牌，講的是如何轉化跟轉變，我們走進了水瓶座的年代，該是更新心中那些負面的念頭了，那接下來有三隻貓貓，看你想要選哪隻貓貓～來看一下近期的你人生課題，該怎麼破解吧！

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C教皇貓貓

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●魔術師 寶劍侍者

●播種等待時機收成

最近有很多事情在你心中蔓延，有好多想做的事情，可是你最近三個月的課題就是做了之後，然後等待這件事情發酵，就像散播了種子然後慢慢地等待發芽，所以假設目前你卡在是事業問題，那就去嘗試，因為三個月後就會慢慢知道結果，那如果是感情，那你要做的就是改變，但不要急，因為現在就像在累積經驗一樣，慢慢地前進，慢慢地看到成果中。

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●隱者 權杖8

●給自己足夠休息的時間先讓自己開心吧

最近的你可能有點厭世，可能忙了一陣子想要躲起來，那就給自己休息的時間吧，因為最近的你需要累積新的能量，或許去上上課，或許給自己一個假期，總之就是做一件你開心且放鬆的事情，但不要擔心這樣是不是就退步了，因為累積能量也是一種進步啊！如果你所擔心的是感情，那就建議你先放著一下，先不要馬上下定論，因為當你休息夠了，更好的機會跟轉機就會出現在你的面前了。

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●星星 塔

●學會用不同的面向看待生命的轉折

在經歷一些變化後，你是否在懷疑著人生的方向，對未來不敢抱持的期待。但別這樣想，近三個月的課題就是對人生抱持期待跟希望，過往的你或許因為什麼事情過於堅持跟焦慮，所以遇到了變化，這是宇宙給你的提醒，卻不是在打壓你的生命，好好療癒自己，好好相信希望，跟身旁正能量的人聊聊吧，或許你會用不同的面向看待生命的轉折。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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