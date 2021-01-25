2021年1/25~1/31十二星座塔羅運勢：牡羊貴人運旺，水瓶有機會遇見新戀情

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖A正－對於新事物充滿熱忱，這星期也很適合開發新業務，人際關係也很旺。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●●●

整體：

牡羊座的朋友們這星期擁有強大的衝勁與活力，貴人運也會因為積極正面而提升，如果有什麼新的想法可以努力去實踐，憑著積極度會事半功倍喔！

工作：

在工作充滿熱忱與想法，就算是個小職員也會將自己的份內工作做好，甚至有更進步的空間。如果是計畫型的工作也能夠有新的想法與突破。

感情：

熱情的牡羊座朋友們這星期與情人維繫甜蜜熱情的愛情，單身的朋友們這星期也有機會遇到不錯的對象，也能夠提起勇氣去主動認識了解對方喔！

金牛座：寶劍八逆－忽然認清現實雖然痛苦，但能夠自己想開突破困境卻是好事。

貴人星座：魔羯座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們有機會認清現實面的一些殘酷真相，而且是沒有辦法再逃避的。雖然痛苦但能夠看清楚畢竟也是件好事情。

工作：

許多事情並不是表面上看得那樣如此順利，這週金牛座的朋友們也無法自欺欺人了，問題就攤在眼前，要如何去解決必須先去面對問題才能夠找出應對方針喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們可能會對過去錯誤的感情忽然間看清，雖然認清現實真的很痛，但總比繼續被蒙在鼓裡還要好。結束一段錯誤，才會有新的開始喔！

雙子座：金幣A正－財務狀況良好的一週，專注力也不錯，適合投資或是安排理財規劃。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這星期的財運狀況很好，會有不錯的收入。建議雙子座的朋友們可以趁這個時候做些投資或是理財規劃喔！

工作：

這星期雙子座的朋友們按部就班的將自己份內的工作做好準沒錯。不用刻意去討好上司或是攀關係，靠自己的實力就對了！

感情：

這星期雙子座的朋友們可以考慮帶另一半去吃頓豐盛的大餐，或是買個小禮物送對方，讓感情悄悄的升溫喔！

巨蟹座：權杖騎士正－做事情果斷，能拿出行動力來完成目標，但注意不要太衝動了。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們會把腦袋中想的事情付諸實行，平常行動力比較薄弱的各位這星期會拿出行動力，在自己設定的目標上發揮十分的行動力。

工作：

這星期衝勁很強的巨蟹座朋友們適合擔任領導一職，就算只是小小職員也會在自己的工作上有所突破的表現，可以好好把握機會好好表現喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們對情人是非常的熱情喔！雖然對方或自己可能有點霸道，有點大男人，但是基本上兩個人的相處是會非常愉快的唷！

獅子座：聖杯八逆－好好珍惜眼前的事物，不要吃碗裡看碗外，小心賠了夫人又折兵。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們比較有主見，做任何事情也不大會交代自己的想法，比較容易照自己的感覺行事，這星期可能會想要去嘗試或是獲得許多不一樣的東西。只是也容易兩頭空。

工作：

工作上要踏實一點，不要因為想要去做別的事情而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易兩邊都作不好，反而容易賠了夫人又折兵。

感情：

這週對感情方面較為冷淡，建議獅子座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的就離開現在的幸福，還是要思考一下對自己最好的是什麼。

處女座：聖杯六逆－容易拿過去跟現在做比較，想清楚之後重心便會轉向美好的未來。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這週可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎。建議各位要徹底放下過去，才會有更美好的現在與未來喔！

工作：

工作上可能會陷入求助無門的窘境，而必須自力更生解決問題，心理上可能會有不舒服的感覺產生。建議處女座的朋友們不要太計較一些利害關係，平常心去看待心理會舒坦一些喔！

感情：

容易懷念起過去的一週，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情了。

天秤座：月亮逆－許多事情會撥雲見日，一切不清不楚的情況將大有改善。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天秤座的朋友們這星期在各方面都會有撥雲見日的感覺，原本不大清楚的狀況會漸漸明朗化，不管是好是壞都得面對現實喔！

工作：

原本不上手的工作會漸漸上手，或是有什麼小誤會等等的都可以慢慢化解。原本有什麼混沌不明的狀況都將獲得改善。

感情：

如果有曖昧對象的話，在這星期可能會有更大的進展或是相反的徹底終止曖昧關係。有情人的人如果有爭吵也會找出真正的問題，針對問題來解決。

天蠍座：寶劍國王正－思緒清楚效率高，遇到問題也能夠冷靜應對，邏輯強適合出主意。

貴人星座：處女座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率，如果真的遇到問題也可以冷靜分析狀況，不會出什麼亂子，只是要留意在人際關係上容易過於苛求，可能會惹人不開心喔。

工作：

由於頭腦清楚、做事情效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的，只是如果再溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！

射手座：金幣九正－比較想獨享耕耘後豐收甜美的果實，不會花心思在人際關係上。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子射手座的朋友們可能是比較累，這星期算是苦盡甘來，可以先緩和一下，享受自己之前耕耘的成果。但人際上可能稍嫌孤單了一點。

工作：

工作上一可以稍微放鬆，要是平時有努力，這週就等著開花結果吧！要是有投資也可以嘗試看看喔！工作上的處理皆游刃有餘，只是一個人完成許多事情可能有點寂寞喔。

感情：

雖然財運上沒有問題，但感情上卻稍嫌孤單，可能是因為之前太忙碌而忽略了對方喔，快點加快腳步補救一下吧！

魔羯座：金幣十正－與家人或親戚之間的關係密不可分，可以一起規劃一下未來。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們的財務狀況是很穩定的，來自家裡或是好友的資助會讓經濟狀況舒緩不少。

工作：

魔羯座的朋友們這星期工作情況穩定，不會有什麼太大的變數，如果對未來有什麼想法可以拿出來與家人討論，說不定會激盪出不同的想法。

感情：

與家人朋友之間的感情雖然不熱絡，甚至有點沉悶，但是卻很穩定，淡淡的幸福，如果有結婚的考量經濟方面是沒有問題的。

水瓶座：聖杯A正－情感豐富的一週，懂得面對自己的感情，生活中也有許多不錯的機會。

貴人星座：雙子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●●

整體：

水瓶座的朋友們這星期是較為感性且富情感的一週喔，也因為會開始花點時間經營人際關係，因此無意中可能會多了一些新的機會，可以好好把握利用喔！

工作：

這星期水瓶座的朋友們可以不用那麼費腦筋，光是靠朋友或是同事間的合作就可以輕輕鬆鬆完成工作，跟同事之間的相處也很融洽。

感情：

在人際上非常和諧，單身的朋友們甚至也有可能遇上新戀情喔！要是已經有另一半了，這星期的相處會比以往還要和諧甜蜜！

雙魚座：太陽逆－對於生活的一些熱情比較容易消退，要注意不要影響到工作或是感情。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們對於生活的一些熱情可能有點消退，比較沒有動力去執行自己應該要做的事情，也有點力不從心。

工作：

工作上會有點懶散，不像以往那麼有衝勁去執行自己的工作，在工作崗位上也容易讓人覺得鬆懈。建議各位要打起精神來，就算是心情不大好也不應該要影響到工作。

感情：

這星期雙魚座的朋友們對於感情會比較沒有動力也失去一點熱情，以往熱情充滿愛溺的態度可能會消退一點，要注意不要引起對方的擔憂。