無印良品那一經典《掌心》歌詞：「攤開你的掌心讓我看看你，玄之又玄的秘密！」手相的神秘之處，就在於人人紋路都不同，而掌紋還會隨著生命流動在不同時刻有著不同變化！這次，就來從你的兩手「感情線測驗」，偷偷一探你不為人知的感情觀！

#貼合兩隻手的手掌，你的感情線高低為何呢？

……………..下好離手，準備看解答！……………..

#1.感情線「差不多貼齊」

如果你的兩條感情線差不多貼齊，那表示著，你是有一顆赤子之心的人。天性善解人意，你的體貼且敏感，總讓人遇到挫折時會想主動跟你傾訴。

你挑選的伴侶，一定要能經過你家人或朋友認可。你對於人生中的「轉變」總是不太能適應，但最終總能克服那些挑戰，讓自己蛻變成更堅強、更好的人。個性沉著又體面的你，同樣會找到一位體貼又善良的另一半，你甚至會他們的家人相處融洽，而你的伴侶也可能具備好爸爸或好媽媽的特質。

#2.感情線「右高左低」

如果掌紋右邊高於左邊，那意味著你天生擁有一個老靈魂、活在當下，而且對於年長的人較有好感。因此，你很可能最終會跟年較比你大的人結為連理。你有一副好心腸，而且信奉真愛，但你期望的美好幸福生活，是在你規劃與預期之下的模樣。

你不是那種會墨守陳規舊有傳統的人，總是能洞見觀瞻地看透一個人的真正本質與未來發展性，所以你很可能會愛上一個跟你社經地位與家世背景相差很大的人，這很可能讓他們一開始會很難融入你的生活圈，但他們會把你視為成熟且可信任的人，每當在下重要決定時，總是倚重你的建議。

#3.感情線「左高右低」

如果你的左手掌愛情線比右掌高，那代表著你是個勇於追求自己感情的人，天生充滿熱情且勇於為愛奮戰。而你很可能天生是個美人胚子或是大帥哥，在關係中總是果斷且獨立，且偏好與年紀比你小的人交往。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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