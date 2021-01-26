唐綺陽蓋章認證！未來3個月工作運強到翻的星座TOP 3

2020年全球產業受疫情衝擊，許多人工作和生計陷入困境，隨著2021年到來，這種低潮是否能出現轉機，職場運勢可不可以變得順遂？星座專家唐綺陽近日在《女人我最大》節目中，分析未來3個月工作運最強的前三名星座。

第一名：金牛座

唐綺陽表示，某一類金牛座屬於不設限、不瞻前顧後的個性，剛好是新時代需要的精神，有些則是不按牌理出牌，就像原本是大老闆，即便很任性想結束經營新品牌，重新開副品牌，也能做得有聲有色，因為在新的一年，知名度或品牌形象會建立起來，「是往上走的趨勢」。

第二名：射手座

唐綺陽指出，射手座在2020年是最悶、被圍住及困住的星座，但到2021年，可能本來生活當中擋路的東西不見了，害你花很多錢的東西收掉了，或看清了某些人真面目，省了很多雜事，不但會減少無謂的開支，心會開，自己會想通，事情也會因此就通了，而新年的貴人就是朋友、同學、兄弟姊妹，她也建議射手可以多外出交朋友，機會會馬上過來。

第三名：天秤座

唐綺陽表示，天秤座在2020年悶很久了，2021年一開始運就會開始轉，因為在過去一年有做出改變、臥薪嚐膽，「所以新的一年，就是句踐復國的時候，有磨很久的好東西拿出來了，而且是市場覺得這個好，這個時候的亮相，也讓我們覺得非常驚艷。」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載