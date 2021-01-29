生命靈數2月運勢／5號人適合嘗試新挑戰，7號人小心生活充滿陷阱

隨著大環境變動、影響，劇烈的轉變已經落實在我們彼此的生活中，許多瞬間與無法預期的事情正在醞釀著，該如何不受這些外力影響，相信許多朋友的心仍然有浮動與不安的情緒，當前更需要把持自身的信念與定見，除了落實生活中的防疫措施，也別忘了讓心穩定下來，而不是受到集體意識的變化左右了自己。

本月特別留意：瞬間的突發事件會不斷產生，把持穩定的心態來面對挑戰，安撫情緒與調適心情能夠助於各個層面穩定，留意與人相處的溝通、交流。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1



生命靈數1

重新檢視當前的生活目標、方向，全力執行計畫，整合與掌握身邊的資源，別再靠自己一個單打獨鬥，職場中需要更多細心與運籌帷幄，才有辦法將這條路走的更遠、更踏實，倘若急於將所有事物都想囊括在其中，反而會適得其反，與其分散力量不如將注意力集中在一件事情上，即便在感情的相處也會強烈建議聚焦，而不是讓自己像花蝴蝶四處與人交流、攀談。

生命靈數2

現實與理想看似遙不可及的平行線，卻也是考驗著我們如何平衡這兩個世界，看似務實、理智的生活，也需要相當多的夢想、藍圖來推動，不需要特別把自己的生活壁壘分明，反而懂得享受天秤的平衡，找到屬於自己的生活最理想的位置，而整個二月更是需要好好抓到平衡點，來讓自己的生活隨時都有無限可能的發展，而不是侷限自己的世界只能無限的對立或抗衡在其中。

生命靈數3

會有嶄新的生活型態，但在此之前要懂得消化，從過去所累積的經驗值，才有辦法轉變成全然不同的養分，面對諸多舊有的模式、架構，是需要給自己訂定不同的樣貌與模式，否則只會陷入過往重複的輪迴裡，忘了生活可以有多變性，反而會容易扼殺了自己的想法與拓展的機會，無論在職場還是感情中，過去的經驗值都是相當寶貴的。



生命靈數4

學習他人的強項、模仿他人的優點，過程裡或許內心會有不少掙扎的聲音，甚至會有別他人的做法，整個二月需要更多的冷靜與等待，面對不同的挑戰與課題，可以給自己再多一些時間，並不是自己能力或經驗的不足，而是需要相對謙卑的姿態與讓自己蹲低的耐心，或許心情上、情緒上會有不少波動，這段期間更需要找到合作以及團隊運行的方式，而不僅僅是自己獨立作業的模式。

生命靈數5

喜歡靈活多變與彈性自在的生活模式是靈數5的特性，然而在整個二月份容易產生許多有趣的興致、喜好，大量嘗試接觸不同的領域，有助於讓自身增廣更多的視野、見聞，此時是相當適合學習許多新鮮事物的階段、時機，這類的經驗值更需要有耐心的培養、落實，千萬別只有過水、三分鐘熱度的體驗，反而還來不及學習到核心就錯失了可以讓自身精進的機會。

生命靈數6

按部就班的把生活打理好，對於生活品質有一定要求的靈數6，更懂得在二月份好好的享受與家人相聚的時刻，整個時間反而會著重在家庭層面，與人相處的變化也會與自己是否契合為基準點，倘若不契合、不投緣，整個二月會呈現對立的摩擦較多，相反在關係上受到靈數6的欣賞、信賴，反而需要留意會給對方過多的壓力，主要是來自於求好心切的善意，在不知不覺中容易產生莫名的壓迫感。



生命靈數7

在無法掌控或計畫安排下的狀態，靈數7的朋友反而會選擇隨心所欲的享受生活每個片刻，換句話說會把精神專注在當下，較不會安排或規劃未來，需要留心自己太過自負而忽略了生活中的小陷阱，這些突發的課題都是在提醒靈數7的朋友，花點心思注意生活周遭的變化與各方所帶來的訊息，與其等到事情發生在做修正，不如提早讓自己防範未然，不至於造成太多的影響。

生命靈數8

洞悉自己想要的生活品質，整個二月會更著重在享樂與生活的體驗，雖不至於破財或花太多的金額，但對於提升自己的生活層面反而不會手軟，整個二月就像犒賞自身，而且不會讓自己體驗俗氣又大碗的品質，開始走入精緻與精美的高雅生活圈，對於靈數8而言，懂得把握生命的每分每秒，也是整個二月很重要的指標任務，當前反而需要更多點精神在自己身上。

生命靈數9

過於輕信直覺而忽略了生活本質上與人交流的可貴，整個二月份靈數9得體驗與人交流、應對的經驗法則，許多層面不單單僅靠直覺、感受去做裁定，或許在過往的生活可以應用自如，然而當前更需要花點時間琢磨與不同位置、領域範疇的人們相處，學習接地之外，也是靈數9要懂得與人交談，學習落於社會當中，而不只是活在感受與意識的空間當中。

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》