「金牛女別碰雙子男、牡羊女別愛巨蟹男」！盤點戀愛總會撐不久的星座配對

誰都希望自己的愛情能夠開花結果長長久久，只不過愛情能否長久，有一半是取決於跟感情上的那個另一半，有些星座的男人在個性上跟妳就是很不搭，就是永遠很有得吵、或是到後來無話可說，最後只好落得分手的下場，倒也不見得是誰的錯，只是可能不那麼適合在一起就是了。跟著亞提米斯一起來看看，談戀愛的話，妳該避開哪些星座男，談起戀愛會比較順利、更幸福美滿呢？

★牡羊女：

巨蟹男大概是妳最好不要愛上的男人，坦白說妳們的組合還滿像歡喜冤家的，因為牡羊女往往都是「有話直說、說過就忘」，巨蟹男卻是很容易受傷、很容易把話藏在心底類型，巨蟹男突然失控、崩潰痛哭，也會令妳很傻眼。

★金牛女：

雙子男大概是妳最好少碰的男人，大部份的雙子男都還滿聰明的，戀愛當中花招很多、手腕也很高，大部份的金牛女因為戀愛經驗和腦袋都是比較單純簡單的類型，很容易被雙子男耍得團團轉，他劈腿妳可能是最後一個知道的。

★雙子女：

天蠍男大概是妳最好少碰的男人，通常這種男人都會讓妳愛到卡慘死。妳聰明、他更精明，妳有小手段、他有狠毒的大絕招，吵架妳是往往很難吵贏天蠍男的，他們的直覺和冷靜會看破妳所有的小動作，被管得死死的妳會受不了的。

★巨蟹女：

射手男大概是妳最好別碰的男人，這不是用「忍受」就能夠談的戀愛。射手男不見得很顧家、講話也非常直接，而妳，如果知道勉強自己去配合射手男，那苦的永遠會是妳，妳不說、他也不會知道，而且通常他沒那麼快給妳一個家。

★獅子女：

牡羊男是妳最好別碰的男人，妳們很容易是乾柴遇上烈火，但他不是妳有辦法控制得住的男人，他很衝、很猛、很天真、而且很愛跟妳唱反調，過了熱戀期後，妳跟他的互耍任性大概會讓妳們天天互相吼個沒完，愛得快恐怕散得也很快。

★處女女：

如果妳不想終生當個女僕，那麼妳還是不要愛上獅子男比較好。他只會越來越懶、越來越懶、越來越懶，開心的時候把妳當可愛的女僕，不開心的時候吼妳當下人，妳的忍耐力再高到最後也只會越來越心酸，當不了公主也不用當女傭吧？

★天秤女：

金牛男大概是妳最好不要碰的男人，妳跟他的組合是百分百工作滿分，問題是談戀愛不是在算帳或是算錢，妳冷靜有禮重視溝通對談，金牛男卻是悶到極點，妳跟他的組合降溫降得很快，容易招致第三者介入或導致妳們各自向外發展。

★天蠍女：

很龜毛、很愛唸的處女男是天蠍女最好別碰的男人。這種男人也許很乖，卻不會讓妳持續動心、持續想跟他火熱的愛下去，叨叨絮絮只會讓妳覺得很煩、很沒有男子氣概，當他的優點只剩下「很乖」的時候，妳也早就找不到任何激情。

★射手女：

雙魚男恐怕是妳不要碰比較好的男人。一開始他會給妳一個夢，但事實上妳很快就會覺得「這個男人永遠只會出那張嘴」，他常常把未來講得很美麗，卻沒辦法跟妳一起去追逐，只會想卻沒有行動，只會讓妳覺得太靠不住還是先閃的好。

★魔羯女：

天秤男最好是妳別碰的男人，他們很理性、妳也很冷靜，相愛的熱度也退得很快，有時候兩人幾乎會是相對無言，甚至於是表面情人、私底下卻是公事公辦、沒多餘的浪漫，往往感情都不見得會撐很久，很容易漸行漸遠、靜默分手。

★水瓶女：

水瓶男大概是妳最好不要碰的男人。妳跟他都是很鬆散的戀愛性格，加上對戀愛的個性都是放牛吃草，彼此各自又有各自的社交圈，那麼往往不是他搞曖昧就是妳容易變心，當雙方都不想綁住對方的時候，風一吹就容易吹得各分東西。

★雙魚女：

魔羯男是妳最好不要碰的男人，他們是很實際、不太浪漫、對很多事很主觀的類型，往往他不會跟著妳一起作夢，反而是會戳破妳的浪漫、拉妳回到現實、不會帶給妳什麼驚喜，只會讓妳覺得這段愛很無趣，甚至會感覺不到他的愛。

本文授權出自月光下的占星塔羅

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