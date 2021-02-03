雨揚老師牛年運勢大解析！今年最強運的生肖TOP 3

辛丑吉年生肖馬朋友得第一！紫微權星當頭照，貴人提拔好運來！

各位親愛的朋友們，我是雨揚老師。一轉眼時序就進入辛丑牛年，生肖運勢的排名也再次重新洗牌，相信大家都很關心自己所屬的生肖今年運勢會如何。只要能洞燭先機，就可以創造命運，為自己帶來更多的正能量，擁抱喜悅的人生。

首先，要恭喜生肖「馬」、「鼠」、「雞」的朋友們，今年的生肖排名躍居前三名。馬朋友在去年經歷過諸多考驗和難關後，迎來了大吉星「紫微」，加上諸多吉星拱照，大小好運不斷，行事更容易成功。另外，也要替鼠朋友們開心，終於順利熬出頭，不必擔心會遇上太多的阻礙或打壓；相反地，會有更多的貴人相助，支持你的決定並輔佐你一路攀向高峰。而排名第三的雞朋友，坐擁「三合」、「三臺」好運，讓你的事業、愛情均豐收。

其他運勢排名較後面的朋友也不用太灰心，雖然大環境的嚴峻考驗仍在，面臨著諸多課題，但只要各位朋友參照書中的提點去做，即使處於困境之中，也能披荊斬棘，順利度過難關。雖然生肖運勢是有根據的，但是運程的好壞會受到許多因素的影響，只要隨時對自己充滿信心，且召喚宇宙的正能量，相信每個人都能逢凶化吉，迎向光明的前程。

為了不負大家的信任，每年我都耗費很多心力在撰寫運勢書，就是希望能盡一點棉薄之力，以命理的專業知識來幫助大家趨吉避凶，讓每個人都能提早掌握先機，順利避開違緣障礙，扭轉乾坤。最後祝福各位朋友在辛丑年一切順利，平安健康！

■ 雨揚老師開運小叮嚀

生肖牛、羊、龍、狗，記得要安太歲，穩定運程，保佑諸事安康

太歲也被稱為「歲神」、「太歲君」，相傳共有六十位太歲將軍，每年輪流掌管人間的禍福吉凶，是謂「六十甲子太歲」，而當年輪值的太歲將軍則稱為「值年太歲」。2021 辛丑年，將由楊信大將軍值年。本命年的生肖需要安太歲，與太歲正沖或偏沖的生肖，也需在年初時撥冗安奉太歲，祈求新的一年能夠平安健康、事事順心。

辛丑年是牛年，需要安太歲的生肖包括：坐犯太歲的「牛」、正沖太歲的「羊」、偏沖太歲的「龍」與「狗」。這四個生肖今年的流年運程會有較多波折，其中又以正沖太歲的羊最為顯著。建議在農曆正月十五之前，擇吉日完成安太歲儀式（可參考書後的農民曆，選取宜祭祀、祈福之日），以祈趨吉避凶。另外也可去廟宇請一道太歲符回來，安放在家裡的佛堂或書房來安太歲，或是在家中祭拜太歲星君，也可至廟宇點光明燈來照亮前途、安穩運程。到了年末，需記得於農曆十二月廿四日早上，備金紙與供品酬謝太歲星君一年來的照顧，常懷感恩之心，必能福澤綿延，萬事吉利。

※ 忙碌的朋友也可以選擇近年流行的線上點燈、安太歲服務，只要誠心祈禱，效果與現場辦理相同。

▍第1名 馬 紫微耀眼年 流年運勢

吉星｜紫微、龍德、地解

凶星｜吞陷、天殺、歲殺、天厄、暴敗

擁有吉星紫微、龍德及地解的加持，今年的馬朋友擁有極佳的逢凶化吉能力，加上總是精力充沛、神采奕奕，自然散發領袖氣質，成為團隊中的耀眼人物。想要開創新事業、展露才華的馬朋友，尤其要好好把握這一年，只要你積極用心，就能擁有傑出的表現，讓人生更上層樓。

事業好運指數 ★★★★★

反應快速的馬朋友，今年遇到難關時，總能迅速、明快地化解危機，這種特質讓老闆對你相當肯定，有望升官加薪。在處理一些大專案上，你也擁有極佳的好運氣，總是搶先一步察覺瑕疵，及早更正錯誤。而你的聰明機靈也贏得客戶的欣賞，對你更加信賴；另外，在擴展客源上，馬朋友也能獲得貴人相助，結識許多重要的大客戶，讓業績更加提升。

財運好運指數 ★★★★★

進財順遂，除了正職的穩定收入外，有意進軍投資市場的馬朋友也可把握良機，多吸收各類理財知識，選擇適合的時機投入資金，可以得到優渥的利潤。此外，想買賣房產的馬朋友，也能夠遇到優質的仲介商，談到符合你預期的金額。尋找金主的馬朋友，這陣子也可以尋覓到合適的投資主，擴大事業藍圖。而過去曾借出去的錢，今年也能順利拿回，毋需多慮。

愛情好運指數 ★★★★

今年馬朋友的桃花運頗佳，單身者可望因公結識適合的對象，對方可能是同辦公室的同事，也可能是因做生意認識的客戶。已婚者雖然婚姻穩定，但因你常忙於公事，疏於照料另一半的心情，而不時在生活上有些小摩擦，不過只要願意耐心溝通，就能盡釋前嫌。另外，有些馬朋友會再巧遇分手多年的對象，並發現自己仍難忘舊情，加上雙方都各有成長之後，很有機會再度復合。

功名好運指數 ★★★★★

想要名利雙收的馬朋友，今年有望達成心願，雖然身邊有些人不看好你，但馬朋友會展現出令人驚艷的實力，讓其他人為之折服，獲得極佳的升遷機會。另外，今年也是有利於累積名聲的一年，你可以妥善發揮開朗、活潑的一面，也可在網路上累積聲量成為網紅，影響力大增。至於要面對考試的學子們，考運也相當順遂，需要面試的馬朋友，更是能輕鬆得到高分。

健康好運指數 ★★★★

今年的馬朋友身體狀況還算不錯，可能偶爾會生個小病，但不成大礙，不過要小心別過勞，衝勁十足的你經常會忙於工作而忽略了休息，或者忙到忘了吃飯，結果導致感冒或腸胃不適。如何一邊忙碌還能一邊維持健康，成了重要的課題，建議除了要注意飲食均衡外，也要適時地放空，假日可以去爬爬山、露營，吸收芬多精，都是能讓身心放鬆的方式。

［化煞小提點］

「暴敗」星會增添意外發生的機會，且可能在事業上遭遇小人，雖然馬朋友今年坐擁運勢冠軍，仍要謹言慎行，避免給人過於自滿的印象，人際關係融洽會讓生活更順遂。建議可以隨身攜帶十相自在的護身小卡，或擺放葫蘆擺鎮在辦公桌上，幫助化解災厄，讓運勢更加順遂。

▍第2名 鼠 貴人助運年 流年運勢

吉星｜太陽、六合、玉堂、歲合

凶星｜天空、晦氣、陰煞

揮別去年太歲帶來的不利影響，生肖屬鼠的朋友在今年擁有數一數二的好運，因為有了「太陽」吉星的照耀，整個人變得耀眼奪目，行事也更有衝勁，再加上貴人的幫助，一切進展順利。另外，天生有些敏感的鼠朋友，別將一些小事放在心上，一直糾結對自己沒有好處，只要做好自己該做的，自然就會有好結果。

事業好運指數 ★★★★

職場人際關係活絡，不管是主管或同事們都很好相處，上班氣氛和樂融融，而且同事之間也願意互相幫忙，幫鼠朋友省了不少力，尤其是當你陷入思考的迴圈時，適時地予以當頭棒喝，讓你瞬間想通所有事情，原定的計畫也能夠繼續進行。反應機靈的你，還能在關鍵時刻發揮作用，順利化解危機，出色的表現令大家相當讚賞，記得要多肯定自己，有機會就去嘗試，才會有更好的發展。

財運好運指數 ★★★★

財運上也有貴人相助，讓你不必煩惱錢的問題，基本的開銷都還算夠用，只要踏實耕耘，就能領到應得的收入。若想多賺一點錢，也有信任的長輩幫你介紹兼差工作，好好把握機會，不僅讓荷包充實，也能從兼職工作中獲得物資餽贈，福氣滿滿。不過要注意，因為鼠朋友為人慷慨大方，很難禁得起推銷員的悲情攻勢，一股腦兒就把產品買回家了，想守住財富，還是要理性應對。

愛情好運指數 ★★★★★

機靈的鼠朋友是許多人心目中的理想對象，博學多聞又充滿魅力，很容易就令人為之傾倒，只要你也肯投入真感情，相信很快就能擁抱幸福，再加上有「六合」吉星的幫助，不管走到哪都能受到歡迎，開心地與人交流。身邊的每位朋友都有可能成為你的貴人，給予意想不到的幫助，不可心直口快得罪人，否則吃虧的是自己，應和顏悅色地對待別人，才會得人疼愛，間接帶來不少好處。

功名好運指數 ★★★★

吉星助運，學習上能快速掌握要點，節省許多摸索的時間，遇到不懂的地方，一定要想辦法搞懂它，千萬不要似懂非懂地帶過，以免事後要花更多時間去研究。此外，要謹記「今日事，今日畢」的道理，念書才會更有效率，雖然偶爾有提不起勁的狀況，仍要想辦法集中注意力，例如找同學一起去圖書館念書，確實地安排好讀書進度，才能放心休息。

健康好運指數 ★★★★

身體保養得宜，假使朋友們三不五時地約你出門走走，可別找藉口拒絕，多運動對維持身材大有幫助；對於想減重的鼠朋友，只要持之以恆，一定能順利達成瘦身目標，蛻變成更自信的自己。除了要培養運動的習慣外，均衡飲食更是健康的關鍵，和朋友們聚餐時不要太放縱，管住自己的嘴巴，以免吃了太多油膩的食物，導致腸胃吃不消，減重計畫也容易失敗。

［化煞小提點］

屬性特殊的「天空」星，主要代表空亡，雖可化空凶星的威力，使其降低殺傷力，但也會削弱吉星的力量，致使好運無法延續，必須要有堅持到底的決心才能成功。建議隨身佩戴刻有《心經》的飾品，當思緒混雜時，有助於安定心神，消除負面思想，讓心不再迷惘，堅定地走向目標。

▍第3名 雞 轉危為安年 流年運勢

吉星｜天解、解神、三臺、華蓋、三合

凶星｜黃旛、血刃、五鬼、官符、浮沉

屬雞的朋友們今年有三合貴人的助力，加上還有「解神」、「天解」吉星入駐，讓你能夠化險為夷，渡過難關。雞朋友有時候會仗義執言，但也容易因此跟人有口舌之爭，今年不管在職場還是交友方面，依然在人際關係出現很多問題，但在緊要關頭時，雞朋友總能靈光乍現，以智慧化解危機，不讓誤會變得更大。

事業好運指數 ★★★

今年屬雞的朋友在工作上容易受人矚目，總是有源源不絕的靈感，展現在你想推行的專案中，老闆也非常賞識你的才華，願意給予你發展的空間，讓雞朋友有種備受肯定的感覺。不過，同時間要注意某些眼紅你的同事，可能會在合作的過程中刻意刁難或拖延進度，但雞朋友千萬別因此心浮氣躁甚至動怒，並且要展現氣度來化解歧見，事情最終能圓滿進行。

財運好運指數 ★★★

雞朋友在新的一年裡，進財相當順遂，除了正職工作的收入外，在投資股票或基金上，也可以擁有不錯的獲利。不過，今年雞朋友在與人合資做生意時，需要保守一點，有可能最初進展順利，但之後股東間卻會意見不合，甚至對簿公堂。另外，今年也最好避免借錢給他人，雖然最後可以順利取回，但過程可能一波多折，讓你耗費心神，建議仍是謹慎為宜。

愛情好運指數 ★★★★

今年的感情運勢頗為順遂，單身的雞朋友，更是有望透過旁人牽線，或參加社團活動時結識到新對象，且對方可說是與你一拍即合，擁有相同的嗜好及興趣。至於愛情長跑多年的雞朋友，可以趁今年考慮跟另一半共組家庭；而已婚的雞朋友能感受到與另一半心靈相通的默契，彼此價值觀相近，生活態度也一致，是旁人眼中稱羨的神仙伴侶。

功名好運指數 ★★★★

需要在今年參與考試的雞朋友擁有極佳的考運，只要肯扎實地念書，花時

間徹底複習，就有機會考取高分。尤其是你準備的內容跟出題方向頗為一致，因而能獲得好成績。另外，希望得到升遷機會的雞朋友，很有可能心想事成，老闆對你的工作能力非常肯定，願意讓你出任要職，肩負更多的重責大任，想求表現的雞朋友一定要把握機會，盡情展現自己的才能。

健康好運指數 ★★★

今年的雞朋友在健康上要格外注意，可能因為凡事求好心切而導致精神過於緊張，影響到睡眠的品質，晚上常翻來覆去地睡不好，出現頭痛、眩暈或腸躁症等問題，如果不面對及調整自己的健康狀態，很容易在季節轉換的時候感冒受風寒。除了提醒自己放鬆外，也建議要規律地運動，透過輕慢跑、健走或瑜伽來舒緩緊張的情緒，強健體魄，讓身心更協調。

［化煞小提點］

「五鬼」星的出現，代表要注意小人在背地裡帶來的傷害，尤其可能會造成劫財、破財的危機，帶來負面的影響。雖然雞朋友在今年頗有轉危為安的好運，但為避免行事上出現太多麻煩，凡事還是謹言慎行比較好。另外，也可以佩戴貔貅手鍊，或者擺放聚寶盆，興旺財運，避免錢財損失。

文／雨揚老師

本文出自《2021開運大預言&金牛年開運農民曆》臉譜出版

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