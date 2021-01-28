【塔羅測驗】水逆即將來襲！我該小心哪方面會出包？

雖然大家已經知道水星逆行是一個天文現象，從占星學的觀點上將為我們帶來溝通中的干擾，當水逆時大家都會陷入些許的混亂之中，到底在這樣的衝擊下，我該如何小心呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

小心【生活規劃】會出包 >> 明明就已經安排好的事情，總是會有一些狀況出現來打亂你的步調，讓你覺得心煩不已。建議你可能要幫所有的規劃都想一個備案！面對突如其來的意外麻煩，會讓你有點手忙腳亂，要是你這時心中有兩、三個以上的選擇，也許就能幫忙解決當下的困境，也不妨尋求親朋好友的支援，這些都能平復心境，使你專注的完成原本的計劃。

選B的你：

小心【財富投資】會出包 >> 是時候停一下你的腳步了，別再被衝動牽著走，目前這樣殺進殺出的步調，對你來說有點太快了！可能你最近的財運狀況不錯，也開始學著如何以錢滾錢的方式來理財，除了讓你得到很多收獲之餘，也給自己帶來了很多成就感，所以難免會有點自信爆棚，就忘了謹慎分析你所得到的資訊跟情報，沒有經過完整的研究，反倒會讓自己產生損失喔！

選C的你：

小心【工作職場】會出包 >> 這段期間只能請你在工作上多點彈性，很多時候是因為大家對於一件事情的認知有落差，造成的誤解，並不是刻意讓問題產生喔！所以除了在一開始以文字來確認彼此所要表達的目標，往來的溝通中也要著重在務實的作法，而不是情緒上的紓發，也先不要太過固執去定義或期待成果的樣貌，讓自己更能敞開心胸去接納更多可能，看到不同面向。

選D的你：

小心【情感關係】會出包 >> 也許你最近真的忙得不可開交，讓你覺得身心俱疲，真的沒有空再去理會其他人的情緒。所以不管是親人或情人的互動，都顯得有氣無力，其實對方也對你的態度覺得不是很滿意，其實在這個時間點，只需要對彼此更加友善就好，因為每一個人都同樣的在面對事件混亂下的煩躁，要是你可以先遞出橄欖枝，相信接下來兩個人都能平和的對談相處。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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