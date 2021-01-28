該不該轉職跳槽呢？推薦三大必拜神明給你方向！

台灣每年大約有兩次的轉職高峰潮，一次是年末領完年終獎金後，一次是大學生畢業潮。今年因為新冠肺炎的因素有許多人工作受到影響，如果想趁機轉職又擔心找得不好，不如就到廟中聽聽神明的意見。保庇NOW挑選出幾位對職場有所幫助的神明，希望有轉職念頭的人都可以順利解惑。

關聖帝君

關聖帝君是知名的軍神、武神，同時也是武財神，更名列五文昌，是神界知名的跨界天王，如果在職場工作但心中有所疑惑，相信關聖帝君都能給出很好的建議。

孚佑帝君呂洞賓

呂仙祖在神界的系譜中是一位橫跨多領域的通才，亦是知名的跨界天王，年輕時考中進士擔任縣官，之後棄官修道煉丹，最後成仙，亦名列五文昌。因為呂仙祖如此豐富的人生歷略，也讓祂成為許多行業的守護神，行政人員、醫護人員、金融業，或是想成為公務員的考生，都可以到廟中尋求呂仙祖的意見。

玄天上帝

玄天上帝是鎮守北方的天帝，是神格崇高的先天大神。玄天上帝在台灣有著廣放且堅固的信仰，許多斬妖除魔的傳說故事中祂從不缺席，同時也是眾多勞工的守護神。玄天上帝威猛、正直的形象是許多在職場打拼的人的學習榜樣，同時祂鎮守的北方在五行中屬水，水即是財富，所以在職場中遇到問題，請玄天上帝解惑是個非好的選擇。

轉職是人生大事，尋求神明的指示是很正常的事，但最終的決定權仍然在自己的手上，只要自己做出了決定，就要努力的去完成，到另一個環境好好努力，若轉職後卻發現不理想也必須自己負責，不可將責任推卸給神明，畢竟努力與否操之在己，神明的指示只是輔助與提點，不管在什麼位子都必須努力打拼，不然就辜負了神明的一番好意。（編輯：黃彥昇）

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