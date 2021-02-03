每日星座愛情運勢2021/2/4 本日創意星處女座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：雙方對於財務規劃或是理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

巨蟹座－幸運數字：6 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題可以換個心態去面對，或是雙方都有些新的想法可以討論一下，多溝通也許能夠讓問題得到緩解。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：比較在意兩個人心靈的交流，喜歡靜態的約會活動，或許也想要一起去看個展覽或是看場有意義的電影喔。

射手座－幸運數字：3 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：淺棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情或甚至是別人上，雖不至於做出太踰矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：暗紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：平常能夠把情人哄得服服貼貼的，今天卻比較嘴笨，容易說什麼錯什麼，也容易因為賣弄自己的優點而弄巧成拙。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。