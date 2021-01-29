2021年2/1~2/7十二星座塔羅運勢：天秤座小心第三者介入，天蠍努力的方向錯誤而白費力氣

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯九逆－太過於自滿容易造成他人的反感，隱藏在外表的快樂其實還是不滿足。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座其實是個很有自信的星座，但這星期牡羊座的朋友們，容易因為太過於自信而變成自滿或是容易不小心說大話，影響到人際關係。

工作：

生於憂患，死於安樂大概可以解釋這星期的工作運，太過安逸於現況很容易鬆懈甚至讓工作進度落後，建議牡羊座的朋友們不要太過自滿，要記得不進步就是退步喔。

感情：

這星期牡羊座的朋友們，容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受。建議各位能夠多多主動關心對方，不要總是以自己為中心，相處起來會更好。

金牛座：權杖六逆－難以得到肯定，凡事與心中所期待的落差都很大，心裡也大受影響。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期較難得到其他人的肯定，無論是在行為上或是言論上都是如此。原本心中期盼的事情卻不是如此，反差大得令各位也很失望。

工作：

這週金牛座的朋友們比較難得到他人的認同，無論做什麼都低調點較不會成為眾矢之的。認真的把自己份內的事情做好就好，低調一點喔！

感情：

這星期與情人之間的關係略微冷淡，要小心他人的閒言閒語，無論如何都要向對方求證，感情是兩個人的事情，不要因為他人說什麼就貿然相信喔。

雙子座：寶劍騎士正－擁有智慧又冷靜的一週，有機會得到不錯的消息，要好好把握。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們基本上比較天馬行空，容易將情緒感覺放在第一優先。這星期的思緒是卻很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題，令人刮目相看。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作上較為理性，很適合動頭腦去想一些新點子。只是要留意是否會一改以往的態度與習慣，變得太理性，也要注意說話不要得罪他人喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上也是很理智沒什麼熱情，可能會讓情人不大習慣。建議雙子座的朋友們不要太過苛求對方，也不要用理智來衡量感情喔！

巨蟹座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，需要費心處理。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們周遭的環境容易出現一些變數，讓原本穩定的生活產生一些改變。雖然巨蟹座的朋友們反應還算快，但是要處理一些比較複雜的事情也是會比較辛苦喔。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫，盡量用平常心面對吧。

感情：

這星期情緒上較為不穩定，環境中的變化容易使兩人的感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況

獅子座：金幣國王正－財務狀況非常穩定，情緒穩定沒什麼波動，人際上稍嫌冷漠。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友們比較有主見，做任何事情也不大會交代自己的想法，比較容易照自己的感覺行事，這星期可能會想要去嘗試或是獲得許多不一樣的東西，只是也容易兩頭空。

工作：

工作上要踏實一點，不要因為想要去做別的事情而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易兩邊都做不好，反而容易賠了夫人又折兵。

感情：

這週對感情方面較為冷淡，建議獅子座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的就離開現在的幸福，還是要思考一下對自己最好的是什麼。

處女座：聖杯七正－太容易相信表面上所看到的，可能對事情產生不切實際的想法。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期處女座的朋友們比較容易對自己表面上所看到的事情下定論，其實許多事情必須要多觀察才可以，表面上的美好不一定是真的喔！

工作：

工作上表面上看起來不錯，但實際上卻暗潮洶湧，建議處女座的朋友們要提高警覺，多多觀察注意身邊是否有小人或是麻煩存在喔。

感情：

感情上容易有不切實際的想法，或是把一段關係想得太美好了，導致幸福的背後容易有問題慢慢產生，需要多加留意喔！

天秤座：戀人逆－人際關係不協調的一週，感情上要留意是否有第三者挑撥或有意介入。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期容易面臨人際關係上不協調，與人溝通不良的狀況。如果有合作方面的關係，也有意見分歧而拆夥的可能性。

工作：

由於這星期與他人溝通不良，建議天秤座的朋友們這星期如果能獨立作業就保持獨立，要是有合作的情況也要多加留意。

感情：

容易面臨溝通不良，吵架甚至要分手的狀況。要當心是否有第三者的介入，或是身旁會不會有人故意從中作梗想要介入喔。

天蠍座：權杖八逆－努力的方向可能錯誤，導致計畫趕不上進度甚至停滯的狀況。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們可能會面臨到已經規劃好的事情遇上瓶頸，或是努力的方向可能有點問題，應該要重新檢視一下哪裡出了問題喔。

工作：

原本計畫好的東西或遭到停滯或是工作進度落後，容易造成心情上也受到影響。可以先看看是不是目標或是方向可能出了些問題，有必要的話可以做些修正。

感情：

這星期天蠍座的朋友們與另一半之間的關係可能會有點冷淡，或是溝通有些問題，建議可以想些新花樣來增添彼此的情趣喔！

射手座：吊人逆－對於環境中對自己不利的狀況不想妥協，容易打破以往不平等的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們平時忍耐力還算足夠，但這週似乎很容易就感到心煩氣躁，甚至直接表現出自己的不滿。建議射手座的朋友們能夠多耐點性子，許多話點到為止就好，千萬不要做出會讓自己後悔的事情喔！

工作：

平時因為愛面子而總是會ㄍ一ㄥ住的射手座朋友們，這星期有可能會忍受不了不平等待遇而忽然爆發，不過千萬不要因為一時衝動而丟了工作喔！

感情：

這星期射手座的朋友們，感情上本來處於付出較多的一方會突然爆發不願再付出，甚至可能頭也不回的離開現況。

魔羯座：寶劍十正－周圍流言蜚語所造成的傷害不小，諸事不順感到身心疲憊。

貴人星座：金牛座

小人星座： 天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔。

工作：

這星期魔羯座的朋友們容易被流言蜚語纏身，產生跳入黃河也洗不清的情況容易發生。建議魔羯座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期魔羯座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，不管怎麼做都好像沒辦法改善什麼。許多壓抑的問題容易爆發，要多加注意。



水瓶座：金幣七正－耕耘跟收穫是成正比的，要怎麼收穫先那麼栽，肯用心不怕沒成果。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們適合默默的耕耘，比較不適合太過冒險的行為，情緒上穩定沒有什麼大波折喔！沒有什麼大起大落的一週，一切皆平穩。

工作：

天下沒有白吃的午餐，要怎麼收穫先那麼栽。這星期水瓶座的朋友們適合為未來鋪路，建議不要因為太過理想化而選擇不安定的路走！

感情：

這星期感情上較為平淡，但不是冷淡，與另一半的感情就像老夫老妻一般，能夠互相扶持。也許會有小爭吵，但不用擔心會有什麼大礙！

雙魚座：金幣八正－專注於賺錢的一週，注意力集中，但要留意不要因此忽略身邊的人。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們會將重心放在賺錢上，對於其他方面要小心不要忽略了。人際關係上會比較疏忽一點，要記得賺錢重要，朋友也是很重要的。

工作：

工作上會放很多心思，一分耕耘一分收穫，會有穩定的收入來源。現在是處於播種階段，請好好打好根基吧！

感情：

這星期容易因為忙於工作而冷落對方。單身的雙魚座朋友們也會沒什麼時間認識新的朋友或是與朋友相聚，感情方面也比較沒有時間兼顧。