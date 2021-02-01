【2021年2月星座整體運勢】巨蟹離成功越來越近，金牛爛事一堆壓力大到喘不過氣

社會整體運勢，保持穩定，大家各司其職，因為有了過去的經驗，所以能夠依循規則與步調去完成該做的事情！

牡羊座：穩當的往目標邁進！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】：

有計畫的執行著眼前的目標，專注的完成手上的事物，所有的事情都按照所安排的那樣順利進行，雖然還沒有辦法立刻看到成果，但這是一個必經過程，持續穩定的往你想走的方向進行。

【愛情運勢】感情上與伴侶有著良好的默契。沒伴侶的人忙於工作就不是太在乎異性緣了。

【財富運勢】會有應得的收入入袋，這是你努力的成果。

金牛座：事倍功半的壓力讓人喘不過氣！

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】

覺得受拘束被壓抑著，忙得團團轉卻覺得自己忙得很沒品質，無法暢快地做想做的事情而感到鬱卒，但又沒辦法抗爭覺得迫於無奈而感到灰心。這個時期最好不要強出頭，沉潛是最好作法。感情上有伴侶的人會開始發現以前視而不見的問題，如今還是形成了彼此感情莫大的壓力源。

【愛情運勢】沒伴侶的人，不要因為寂寞想擺脫單身而濫竽充數比較好。

【財富運勢】財務壓力很大，有一種被錢壓得喘不過氣來的感覺，其實並非真的缺錢，而是對於金錢的運用過於自信造成周轉困難的狀態。

雙子座：本月多跟人接觸會有好運唷！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】：

雖然沒什麼太大做為，也缺乏了主動的企圖心，生活卻很愉悅，內心滿溢著許多平靜快樂的感覺，就算遇到困難也都很平和不傷和氣的解決。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人會與伴侶找到對彼此都好的感情模式。沒伴侶的人會遇到讓人心動的對象。

【財富運勢】有不錯的小小偏財運，但也要小心憑一時的感覺而隨便亂花錢，而購買了不需要的東西。

巨蟹座：總是能達到目的，持續的努力著

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】持續有動力的進行著你正在進行的事情，有規劃又有動力，雖然現實環境仍有些限制，但你總是有辦法在現制的範圍內達到你的目的。因此會覺得很安心不容易被影響。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此都清楚對方的優缺點而願意配合相處，沒伴侶的人，也許注意一下生活圈熟悉的人，會開始動搖你對他只是朋友的感覺。

【財富運勢】利用本業的專業衍伸出去，賺取更多的財富是比較適合你現階段能做的。

獅子座：不想面對現實，暫時休息一下

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】覺得只想逃離現狀，不想處理任何狀況，雖然明知道挑戰還在後頭，應該備戰才對，卻怎樣都不想面對，或許暫時讓自己鬆一口氣，也是沒辦法的選擇。

【愛情運勢】有伴侶的人，覺得自己跟對方的關係得過且過，很不安定卻又不想改變。沒伴侶的人，對愛情沒有任何期盼。

【財富運勢】建議不要輕舉妄動，這段期間任何投資都是危險的，請先觀望一陣子。

處女座：小心翼翼的作風，讓狀況更完美

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你會謹慎行事，並貫徹仔細地做到最好，所有的情勢都在你的掌控中，就算稍有不注意的情況發生，你也能冷靜沉著的達到目標。

【愛情運勢】有伴侶的人，如果感情有達到一定的深度，會開始想計畫走入下一階段的規劃。沒伴侶的人，期盼未來的對象有很高的標準，而難以找到匹配的。

【財富運勢】很穩定的財務狀況，多餘的財富可拿去做長期投資。

天秤座：清晰的思考，有助於決定

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】一切都在你的計劃中，本月的你意外覺得順利，不是好運氣的感覺，而是一種對所有的事情都有清晰的思考與了解事情的核心的直覺。

【愛情運勢】有伴侶的你，會清楚的了解彼此的關係的走向而感到安心。沒伴侶的你，對愛情的追求並不熱衷。

【財富運勢】雖然沒有直接的好財運，但適合開始了解理財的觀念，是為未來的財富鋪路的前奏曲。

天蠍座：新的發現，回歸充電時期

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這是一個學習的好時機，暫時拋開以前的成見，當個全新的你會讓你學習到以前沒有想過的知識，雖然目前不會有立即的幫助，卻能讓你打開新的領域。

【愛情運勢】有伴侶的你，很理性的了解與伴侶之間的問題在哪，並不急著解決。沒伴侶的你，有著談天說地的親密好朋友，但也只限於如此。

【財富運勢】沒有明顯的好財運，一切都還是未知數，但此周學習理財的知識能讓你後續看漲。

射手座：醞釀是為了更好的答案

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你很清楚知道自己接下來的規劃，你並不急著快速地得到答案，反寧願讓所有的事情都呈現出最好的狀態，所以不疾不徐地迎接著你早就知道的答案。

【愛情運勢】有伴侶的人，會感受到對方的包容與照顧而覺得幸福。沒伴侶的人會在曖昧的狀態中觀察對方。

【財富運勢】最好投資於你最熟悉的標的物，或是任何你手上長期進行的投資工具。

摩羯座：專注於自我探索的時期

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你正處於自我探索的時期，不太理會外界的變化與看法，正躲在自己的世界裡專心的做自己想做的事情，所以別人也影響不了你，趁這個時期，你會想要做一些以前沒辦法專心做的事情，是沉潛的好時機。

【愛情運勢】在感情上有伴侶的人，對另一半會比較冷淡，最好跟對方溝通你的情況比較好。沒伴侶的人對感情沒興趣，重心都在自己身上。

【財富運勢】有著清晰的直覺，卻又可以理性的面對財務狀況。

水瓶座：貪心與任性會造成不可避免的問題

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】容易因為貪念或懶得思考而憑藉著感覺去決定或做的那些事情，雖然表面上看似很自由爽快，但其實背後是因為無法替自己負責而任性的做法，很容易事後會感到後悔。

【愛情運勢】有伴侶的人，會對對方有很多無理的要求造成彼此的不滿，沒伴侶的人，尋求一時的快樂沉溺在不當的關係內。

【財富運勢】最好不要參予風險太大的投資，此時的你對待投資的方式太過於賭徒心態，這會讓你無法做出好的決擇。

雙魚座：以一種臣服的情緒，接受難以接受的事實

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】這張牌告訴我們，沒有最低只有更低！意思代表反正已經到了這一步你也沒什麼好害怕失去，你的心智甚至已經臣服於這樣的狀況而不覺得痛苦。

【愛情運勢】有伴侶的人，反正問題已經很清楚呈現出來了，不如趁這個時候解決，或許會得到你意想不到的結果。

【財富運勢】有可能損失財物，但這會讓你以後對於這樣的損失更加小心，算是得到一個教訓吧。

澤誼的人參青紅燈

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