【盧恩符文】樂透、刮刮樂買起來！農曆年節財運最旺的符文TOP 3

農曆年節即將到來，讓我們一同來看看當前的財運狀況，有哪些朋友上榜，又該怎麼做可以讓自己在今年可以有不錯的財運提升。

請大家參考下方表格，找出自己的生日，來對應「本命符文」，找到屬於貴人的代表，請大家好好珍惜身邊這些朋友。

將本次出現的盧恩符文，透過繪製、手作，可隨身攜帶，當作替自己財運亨通的招財幸運符，使用繪製、製作時，建議以黃色、金色等相關色彩為主。

TOP3

駿馬(Ehwaz) 03/31~04/13



駿馬在年節這段期間，代表的是行動財，換句話說有做有得，與人相處、合作、交流，都有機會讓自己獲得不錯的收入，甚至換取相當不凡的價值交易，駿馬(Ehwaz)提醒著我們，如果有想要擁有想要的金錢收益，需要花點體力活，甚至不能太過被動，許多機會都掌握在自己手上，想要的生活與金錢都是自己可以開拓出來的。

TOP2

太陽(Sowilo) 02/13~02/26



相信大家對於太陽(Sowilo)不陌生，是盧恩符文中代表最大的成功與希望象徵，在年節這段期間，基本上都是想要什麼有什麼，主要原因來自於運勢使然，但擁有不錯的運勢，可以說是如日中天的好運，正因如此更要懂得收斂，千萬別得意忘形過了頭，保守、低調的享受年節這段期間所帶來豐厚的財運，甚至把這樣的喜悅分享出去，會發現在付出的同時，也會得到不錯的收益、回饋。

TOP1

天使(Ingwaz) 05/14~05/28



由於過去所累積的努力，在現階段獲得不錯的成效，可以說漸入佳境的狀態，在天使(Ingwaz)或許看不見什麼明顯的改變，但把時間軸拉長來看，不難發現自身和過去的狀態有明顯的反差、不同，年節這段期間更是能量翻轉的重要時間，若還沒有明確感受的朋友們，不妨在最後一週重新檢視一下過往的目標、計畫，還有哪些環節可以再加強、補足。



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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》