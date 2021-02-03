每日星座愛情運勢2021/2/6 本日知性星雙子座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，需要很大的耐心以及不斷的溝通，要堅持下去才能看到成果。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：喜歡跟對方從事知性一點的活動，不見得要有激情的行為，如果能夠一起去看場電影或是單純蓋棉被純聊天也是種情趣。

巨蟹座－幸運數字：2 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，建議要先好好想清楚是不是只是一時的衝動呢。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：芥末黃

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：因為缺乏安全感而想要把對方抓牢牢，不管是奪命連環call或是逼問行程等都有可能會上演，可能會讓對方感到壓力甚大。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：對於現有的相處模式感到不滿，但也說不上到底哪裡需要改善，只能說可能是自己心中滿足的那把尺失衡了。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

魔羯座－幸運數字：8 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情人的注意力可能會被削弱，有可能會因為一些瑣事而產生一些矛盾，包容力也沒有以往那麼強，會選擇冷處理一下。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：米白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。