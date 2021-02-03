每日星座愛情運勢2021/2/7 本日機智星魔羯座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：對於兩人之間一些存在已久的問題，能夠提出來慢慢溝通也可以慢慢磨合到一個平衡點，雖然還是需要一些時間，但已經開始有很大的進展了。

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：杏色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：貪得一時的玩樂有可能會造成感情出現裂痕，花花世界雖然有趣但真正陪著你的只會有一位，勸各位還是別留戀花叢囉。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：睡蓮紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍六正：對這段關係可能會有不同的想法或是安排，如計畫的話一切終將會往好的地方走，但自己也要堅持下去喔。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中可能會有些問題一直存在著，或是有什麼事情隱瞞著對方害怕被發現，這些都是潛在的危險，自己要多注意。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：淺膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也不願意給對方明確的保障或是一些行為會讓對方很沒有安全感，是爭吵的起火點。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的喔。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：可可棕

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：很容易因為沒辦法和各位溝通而選擇逃避，一股腦的想給對方自己認為是好的並不見得是最好的狀況。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：能夠用幽默機智的口才跟反應來逗情人開心，也有很多新鮮的想法可以跟對方一起去執行。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：芥末黃

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：對愛情呈現很被動的狀態，可能是想逃避某些話題或是狀況或是其實也沒有那麼喜歡了，讓各位暫時想要多一點自己的空間。

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，比較不會站在對方的角度去思考，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔。