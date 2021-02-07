每日星座愛情運勢2021/2/8 本日穩健星雙魚座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對人的相逢。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：對對方的熱情有如一把熊熊烈火，雖然可能會過度殷勤，但只要出發點是好的對方也都一定能感受到各位滿滿的愛。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：橘色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓，態度柔軟一點反而能更快達到共識。

巨蟹座－幸運數字：2 幸運顏色：珍珠白

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：單身的朋友們可能會有機會有純粹不帶感情的性關係，因為不想被羈絆而不想多談感情，如果已經有穩定關係的朋友們可能會考慮更進一步的發展。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：兩人之間潛在的問題表面上看似芝麻小事，但背後可能是一些觀念上的差異會在這時候爆發，需要多溝通與包容，也必須解決根本的問題。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，可能會想跟情人來場浪漫甜蜜的約會，驅車去看夜景或是去兜兜風也不錯。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：鐵灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：棗紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

正義正：雙方溝通就算遇到什麼困難都要記得把持自己的原則，該做的跟不該做的要清楚明白，才不會被牽著鼻子走。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，做人還是得現實一點，而且感情也不是在拍電影，不會按照劇本走喔。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：可能會有些小事情隱瞞對方，雖然暫時可以瞞天過海，但是如果累積下去紙包不住火的時候事態就嚴重了。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣隨從正：對感情主要以穩定為訴求，會想跟對方一起討論未來的規劃或是財務方面的分配，相較之下較為理性的一天。