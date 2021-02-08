每日星座愛情運勢2021/2/9 本日浪漫星獅子座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較不想為對方掏心掏肺的一天，對於自己的付出也比較計較一點，會去比較兩人的付出與接受的多寡。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以緩解的機會，但要怎麼運用就要看各位了。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：深綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣國王逆：可能會為了很現實的問題沒辦法達到一個平衡共識而爭執，自己也很固執沒辦法接受對方的看法，問題可能會有擴散的狀況。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：白色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●○○

聖杯騎士正：可能會想點浪漫的點子來給對方一點驚喜，今天在感情上的努力都會獲得很大的回報，幸福指數很高喔！

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：翠綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：與對方相處愉快熱情，兩人也有相當的默契，連假不管要去哪裡或是做什麼都能夠非常盡興，幸福感十足喔。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：暗紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，會心血來潮想安排一場小旅行，或是一起從事一些刺激有趣的活動來增添兩人的情趣。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的感情甜甜蜜蜜，想法理念也都能夠達到共識，甚至有想要一起做些什麼投資或是工作的打算喔。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：芥末黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：對對方的熱情有如一把熊熊烈火，雖然可能會過度殷勤，但只要出發點是好的對方也都一定能感受到各位滿滿的愛。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：比較容易在一些過去的陰影上鑽牛角尖，也許對方一個動作或無心的一句話就會讓各位想很多，心情也會比較悶。

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：土豪金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：熱烈付出一段時間後會想要休息一下，對感情的熱烈度會下降，比較想做點自己的事情，對感情的積極度明顯降溫。