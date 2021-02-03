【塔羅測驗】扭轉乾坤！選出專屬你的新春開運術！

▲現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／塔羅事典提供）

只要是華人，都還是覺得要過完新春，才是真正的迎接新的一年來到，無論現在的環境如何，在這個轉運補氣的時刻，我們還是要懷抱希望才能扭轉乾坤，讓自己未來能開春行大運啊！快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

「迎春納福，水到渠成」情感連結加倍努力成果！ 》 有時候我們會太著重於完成目標，但卻忘記享受其中的過程。也許先前的你也是這樣的人，立定方向後就努力以赴的完成，但現在的局勢已變，不再是一昧的往前衝就可以，反倒是要停下腳步來觀察一下周邊的狀況，多與人產生聯繫互動，在不同的想法之下碰撞出新的火花，會為你帶來很多合作關係，讓大家都一起荷包滿滿，心滿意足喔！

選B的你：

「萬象更新，順風轉舵」多變創意帶來無限可能！ 》 若是你覺得現在的生活很悶，想起身做點改變，這是一個很好的時間點喔！畢竟創造的開始就是改變，做點什麼跟先前不同的事吧！如果真的想不到，其實可以不妨從讀書進修下手喔！在知識的世界之中，也許你能找到自己潛藏許久的能力，還有也可以透過這樣的生活，發掘出自己的興趣，讓每一天都過的精彩萬分、多采多姿喔！

選C的你：

「心想事成，旺火強運」活力野心讓你成就非凡！ 》 總覺得危機就是轉機的你，會不容許自己慢下腳步來，腦子裡有很多點子跟想法，但在這個時間點好像都無法執行，先別太過擔心，就因為你有在思考，所以在不知不覺當中，你已經把這些累積一點一滴的完成了，在行動中學習、在互動中成長，現在的你已經是可以獨當一面的角色，讓自己更強大，就能掌握未來所發生的機會，勇敢挑戰。

選D的你：

「富貴有餘，安土樂業」穩定守成持續保持元氣！ 》 你有多久沒有回頭看看自己身邊所擁有的事物，大家都不停的要我們往前衝、向前看，但這真的是最好的選項嗎？現在請你歇息一下，讓自己整理心情，盤點你目前真實所有的一切，體會身體的感受，用穩健步伐的方式來處事，不再是累壞自己然後才犒賞自己，應該慢慢的找出適合自己的良善循環，才能真正的做到開心生活，享受生命。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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