【圖像占卜】我的他什麼時候會出現！未來三個月有機會遇到真愛嗎？

這是塔羅牌的節制牌，是一張療癒休息的牌，在過去的一段時間，你的愛情發生了什麼故事呢？你療癒自己了嗎？你持續相信真愛嗎？這張圖面是一張美人魚貓在跟珍珠小姐對話，人魚貓在愛裡找不到自己的價值，而珍珠小姐希望人魚貓持續相信著真愛，因為相信著，真愛就有到來的那天，相信自己的價值，愛就有價值。

那我們來看看這張牌面，你要選擇哪個圖像呢？

A水草

B人魚貓

C太陽

A水草

錢幣騎士 命運之輪

主動出擊，真愛就在身旁。

在未來三個月呢，會遇到一段發展緩慢的愛情，BUT，這個人是真誠想要跟你互動，所以他有一點被動，如果你對這個人也有點動心，記得多主動一點點，你會發現兩個人的愛情越來越升溫，而宇宙也因為你過往對愛情的期待以及對愛情的勇敢，給予你一個願意跟你一起成長的人，但是表達愛是一件很重要的事情，不要再被自己被動耽誤囉，有些真愛需要自己好好把握。

B人魚貓

惡魔 力量

誘惑力滿滿，戀愛前請務必三思

未來三個月，會出現吸引力很強的對象，可是呢！這對象可能會讓你又愛又恨，因為對方有著你很渴望的點，但是對方不是一個你可以掌握的對象，所以再跳進戀愛的過程中，一定要拉住自己，甚至問問自己這個對象是能夠給你安全感的嗎？因為在戀愛的過程中，其實你是一個很需要安全感跟被照顧的一個人，所以未來三個月雖然有戀愛運，可是一定要三思。

C太陽

隱者 權杖8

開拓自己的視野，真愛隨即跟上

過往的你經歷愛情風風雨雨，或是一直處在不知道自己適不適合愛情這件事，未來三個月也還在一個探索期，但經過這個探索後，你會開始開放自己的心，對於愛情的事會想嘗試，所以這三個月可以安排一些自己的旅行，看一些書，交一些新的朋友，會開拓你心中的視野，或許當視野被打開後，真愛就會到來了，這三個月帶著嘗試的心去看看外面的世界吧。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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