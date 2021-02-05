▲12 星座渴望的靈魂伴侶是哪一類型呢？（圖／Shutterstock）

【誰能滿足內心深處需求？】12 星座渴望的「靈魂伴侶」：雙子在找懂幽默的他、雙魚喜歡童心未泯的伴

戀愛對象和靈魂伴侶不一樣，靈魂伴侶往往能滿足你內心深處的需求，且兩人對生活的理想很接近，可以一起體會很多生活美好，12 星座渴望的靈魂伴侶是哪一類型呢？

牡羊座

牡羊座的生活步伐很快，想做什麼就會馬上去做，因此希望能遇到和他們同步調的靈魂伴侶，兩人才能一起嘗試去做很多事，拖拖拉拉、猶豫不決的人他們最受不了。

金牛座

金牛座對於真心喜歡的人很忠誠，因此也遇到和自己一樣的靈魂伴侶，彼此願意給對方許諾，一起朝著共同的目標邁進，而不是只顧著自己，或是喜新厭舊。

雙子座

雙子座喜歡有趣的人，因此希望自己的另一半用有幽默感，可以逗自己開心，懂彼此的笑點，讓生活充滿趣味和歡笑。

巨蟹座

巨蟹座很需要感受到自己是被愛的、特別的，因此濃烈的愛比平淡的愛更吸引他們，至少那一位靈魂伴侶能貼心、具同理心，就像巨蟹座自己一樣。

獅子座

獅子座對自信又帶點神秘的人沒有抵抗力，他喜歡可以陪自己勇敢冒險、能大方表達自己想法的另一半，且彼此保有自己的空間和秘密。

處女座

處女座喜歡心思細膩的聰明人，他們也許不特別浪漫、貼心，但知性又有魅力，能讓處女座不由自主感到崇拜，兩人也能一起互相切磋、學習。

天秤座

天秤座對共度一生的靈魂伴侶有很高的要求，除了顏值之外，頭腦也要很性感，能和自己天南地北的聊天，交流獨到的想法。

天蠍座

對於天蠍座來說，即使在一起很久，彼此之間的火花也不能少，因此對天蠍座來說，靈魂伴侶對他們來說是一直具吸引力的，無論是心靈上還是身體上。

射手座

射手座很享受「做自己」，會被他們認定為靈魂伴侶的人，一定會尊重射手座想做的事，不會過度控制、干涉，是一種相處起來很舒適的關係。

摩羯座

摩羯座認定的靈魂伴侶，是能和他們深度交流的人，可以一起探討生命的意義或者國家大事，而不只是甜甜蜜蜜而已。

水瓶座

水瓶座喜歡外向活潑的人，能契合水瓶座的突發奇想，例如來一場說走就走的旅行，也能懂彼此的幽默，聽懂對方的弦外之音。

雙魚座

雙魚座不喜歡把生活看得太嚴肅呆板，因此他們喜歡有創造力、有夢想的人，即使他們的想法有點天馬行空，童心未泯這四個字正適合形容這樣的人。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘