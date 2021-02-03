12星座隱藏愛情性格大公開！唐綺陽曝「找真愛」的關鍵秘訣

▲唐綺陽透露月亮獅子的人在感情中會犧牲奉獻到非常誇張。（圖／唐綺陽Youtube）

月亮星座是對於一個人還不熟時，「看不太出來」的個性指標，國師唐綺陽表示找真愛、了解一個人的感情世界，一定要看對方的月亮星座，因為那是他真正的生活態度，若2人月亮星座契合，就很有可能成為彼此結婚對象的首選。

看護型伴侶

月亮處女：

有把一切打理好的強迫症，所以跟月亮處女談感情時，也會被好好的打裡，此外，月亮處女做事一板一眼、斤斤計較，所以很容易被視為工作狂。

月亮巨蟹：

通常是朋友中的保護者、照顧者，喜歡居家的月亮巨蟹，非常渴望找到能認同他價值觀的人，來共組家庭，這樣就能幸福快樂的生活在自己小窩裡。

壓抑型伴侶

月亮射手：

不容易一見鍾情的月亮射手面對感情總會深思熟慮，時常假裝樂觀、壓抑情緒，以至於問題往往會累積到難以排解的程度，讓月亮射手難以承擔。

死心踏地型伴侶

月亮雙魚：

對感情非常飢渴的月亮雙魚有嚴重的依賴性，通常會帶給另一半壓力，有時還會不小心過激，或是以說分手來刺激對方，但他們其實只是想表達關心和在乎。

月亮獅子：

具幽默感，時常成為社交場合的核心人物，會想辦法來吸引大家的關注，所以在感情中渴望被需要，會為對方犧牲奉獻到非常誇張的地步。

室友型伴侶

月亮天秤：

會用各種方式來掩飾自己的傲嬌，不想讓別人覺得自己很容易得到手，此外，由於月亮天秤生活平靜、性格冷靜，做事處變不驚，所以交往久了往往會形同室友。

月亮魔羯：

在感情中有表達情緒的障礙，通常有社會地位、很有能力，且能帶來安全感的人，會比較能吸引到月亮魔羯。

月亮水瓶：

冷淡、慢熱的性格讓人不容易靠近，所以在感情上非常在乎私人空間，也不太會處裡別人的情緒，所以如果在月亮水瓶面前大哭，會讓他們不知所措。

月亮雙子：

對每個人都非常友善，時常讓另一半覺得自己不特別，此外，月亮雙子對人事物容易失去新鮮感，所以對於時常保持神秘的人非常有興趣。

自我型伴侶

月亮牡羊：

是會閃婚的類型，對感情容易一心一意的暴衝，不過雖然總是抱持「我一定要」的信念，但不見得會有耐心。

月亮金牛：

不喜歡表達感情，認為不應用言語來傳達，而是以溫暖的陪伴來示愛，此外，月亮金牛也很容易滿足，所以生活上比較務實。

輔佐型伴侶

月亮天蠍：

對感情相當執著，不輕易放棄，儘管在外人眼裡覺得自虐，但月亮天蠍認為這樣是勇敢的表現。（編輯：侯家瑜）