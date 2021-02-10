每日星座金錢運勢2021/2/11 本日最旺星金牛座

又到了歲末年終，在上牌桌戰兩圈之前先來看看各位的財運如何，該攻該守呢？這裡也祝福各位能在新的一年裡可以牛氣沖天牛轉乾坤唷！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：看似不錯的運氣卻很容易在最後一刻翻盤，拿到一手好牌也要謹慎小心，不要大手大腳的給別人機會喔。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：財運不錯，在管理財務方面也很有自己的想法，判斷力強，在牌桌上是能夠大展身手的一天喔。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：財運不錯，尤其如果是跟家人出遊或出遠門更適合去買個樂透試試手氣，也許會有小確幸喔。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：正紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：財運狀況比較薄弱，更容易被他人影響而攪亂原本的判斷力，適合收斂低調一點，穩紮穩打比較實在喔。

獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：運氣非常好，也很會在群體裡面帶動氣氛，這樣一來就算把桌上的錢都贏光了也跟大家不傷感情喔。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：財運不算差，但容易因為猶疑不決或是想太多而讓機會溜走，可以多相信自己的直覺，也不要想太多。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於理財或投資或是小賭怡情等等可能沒那麼感興趣，運氣部分也不是特別好，可以把時間花在陪伴家人喔。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對於投資或是用錢方面可能要小心一點，尤其是如果過年期間有親戚朋友在推薦投資等等的都不要衝動喔。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣四逆：對於錢財比較沒有安全感，因為害怕失去而更想把資源抓得更緊，不但容易造成自己的壓力，也很容易錯失好機會。

魔羯座－幸運數字：9 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：對於投資的判斷可能會有所偏差，主觀意識太強的話可能會迷失方向，建議可以多聽點客觀理性的意見再決定。

水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●○○○○

女祭司逆：財運部分適合保守，比較沒有進財的好機會，也比較容易沒有計畫性的消費，容易造成無故破財。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：財運不錯，也對於賺錢或試試手氣等事情很有熱情，整體來說狀況不錯，但切記不要貪心喔。