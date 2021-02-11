每日星座金錢運勢2021/2/12 本日最旺星處女座

又到了歲末年終，在上牌桌戰兩圈之前先來看看各位的財運如何，該攻該守呢？這裡也祝福各位能在新的一年裡可以牛氣沖天牛轉乾坤唷！

牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：財運不錯，也能夠藉著不錯的機會用有限的資源去換取更多資源，適合了解一下投資或是新的理財技能。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：要記得越高報酬的投資機會一定伴隨越高的風險，而高到不可置信的報酬要懂得去質疑它的真實性喔。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：純白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：容易因為耳根子軟而投入資源到自己不想要的東西上，建議不要因為他人說什麼就不好意思拒絕，還是要自己理性判斷。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：容易為了追求財富，就算造成大家不愉快也在所不惜，過年期間建議還是要以大家和氣為主喔。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖七正：運氣方面並不是非常好，但機會還是接踵而至的，只是要巧妙運用是需要很大的心力，可能會比較累一點。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：財運很好，雖然比較偏好高風險投資，但基本上運氣還是不錯的，只是建議各位還是要再謹慎一點，不要仗著自己運氣好就不留意形勢變化喔。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：財運不錯，想試試手氣是沒有問題的，小確幸的成就感會為新的一年帶來更好的開端喔。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：如果有心想要投資，必須要做足功課，而且要看長遠一點才能夠獲得更好的獲利，不要急著快進快出喔。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：運氣並不是站在各位這邊的，但如果要做功課準備也是沒有問題，耕耘是一定有用的，只是時機可能還要再等等喔。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：平時對自己的判斷很有自信，今天容易有整個被翻盤的機會，有重大損失的風險，在投資上一定想好備案。

水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●○○

聖杯女王正：如果是針對財運的話並沒有特別好，但貴人運非常好，就算當下沒有重大收穫，也能夠埋下不少機會的種子。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：棗紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

正義正：財運不錯，但不是偏財運，適合耕耘或是穩健投資，做足了功課再來投資的話就能夠得到不錯的收穫喔。