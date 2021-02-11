每日星座金錢運勢2021/2/12 本日最旺星處女座
又到了歲末年終，在上牌桌戰兩圈之前先來看看各位的財運如何，該攻該守呢？這裡也祝福各位能在新的一年裡可以牛氣沖天牛轉乾坤唷！
牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：葡萄紫
整體運：●●●●○
愛情運：●●○○○
財運：●●●●○
金幣九正：財運不錯，也能夠藉著不錯的機會用有限的資源去換取更多資源，適合了解一下投資或是新的理財技能。
金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：薔薇粉
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
魔法師逆：要記得越高報酬的投資機會一定伴隨越高的風險，而高到不可置信的報酬要懂得去質疑它的真實性喔。
雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：純白色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
力量逆：容易因為耳根子軟而投入資源到自己不想要的東西上，建議不要因為他人說什麼就不好意思拒絕，還是要自己理性判斷。
巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：茶色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍五正：容易為了追求財富，就算造成大家不愉快也在所不惜，過年期間建議還是要以大家和氣為主喔。
獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
權杖七正：運氣方面並不是非常好，但機會還是接踵而至的，只是要巧妙運用是需要很大的心力，可能會比較累一點。
處女座－幸運數字：1 幸運顏色：松柏綠
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
戰車正：財運很好，雖然比較偏好高風險投資，但基本上運氣還是不錯的，只是建議各位還是要再謹慎一點，不要仗著自己運氣好就不留意形勢變化喔。
天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末黃
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
權杖隨從正：財運不錯，想試試手氣是沒有問題的，小確幸的成就感會為新的一年帶來更好的開端喔。
天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：薰衣草紫
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
月亮逆：如果有心想要投資，必須要做足功課，而且要看長遠一點才能夠獲得更好的獲利，不要急著快進快出喔。
射手座－幸運數字：8 幸運顏色：深灰色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍十逆：運氣並不是站在各位這邊的，但如果要做功課準備也是沒有問題，耕耘是一定有用的，只是時機可能還要再等等喔。
魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
塔正：平時對自己的判斷很有自信，今天容易有整個被翻盤的機會，有重大損失的風險，在投資上一定想好備案。
水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：土耳其藍
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●●
財運：●●●○○
聖杯女王正：如果是針對財運的話並沒有特別好，但貴人運非常好，就算當下沒有重大收穫，也能夠埋下不少機會的種子。
雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：棗紅色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
正義正：財運不錯，但不是偏財運，適合耕耘或是穩健投資，做足了功課再來投資的話就能夠得到不錯的收穫喔。