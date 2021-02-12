每日星座金錢運勢2021/2/13 本日最旺星雙子座

又到了歲末年終，在上牌桌戰兩圈之前先來看看各位的財運如何，該攻該守呢？這裡也祝福各位能在新的一年裡可以牛氣沖天牛轉乾坤唷！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：財運不是很好，容易得到錯誤的訊息，或是容易以一概全而誤解了資訊的意涵，可能會因為這樣而失誤喔。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：要小心可能有做白工的可能性，不只浪費了時間還可能會多花不少錢，在消費上要懂得克制一點喔。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：精力旺盛，相對的運氣也很好很旺，可以好好發揮一下，如果要出遠門走走也可以買個小樂透贏個好彩頭喔。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯二逆：財運狀況較不佳，容易事倍功半，如果是投資的話可能要再緩緩，在牌桌上也必須保守一點喔。

獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：比較有可能有花錢大手大腳的狀況，並不是刻意奢侈，而是想到什麼就買什麼，容易把錢花在沒有必要的東西上。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

惡魔逆：有機會獲得乍看之下獲利很高的機會，但幸運的是可以察覺其中的不對勁，雖然要拒絕是需要很大的毅力，但以後的自己會感謝現在的自己喔。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：不管是投資或是理財，已經來到一個必須要改變的點，維持著以往的經營方式很可能會越來越困難，需要找個更好的方向。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

寶劍A正：腦海中會有很多賺錢的點子，但實際上可能不是那麼務實，需要客觀去分析，找出最合適自己的方式。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：如果一直都不改變，現階段擁有的很有可能會慢慢失去，或是慢慢轉換形式，是個強迫自己必須要汰換投資方式的狀況。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對於自己手上的資源使用比較衝動，要記得越心急越難做出好的判斷，還是要冷靜一點，不然就是求助專業吧。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：汲汲營營追求財富可能會讓各位覺得沒什麼意思了，更想要著重於精神層面上的成長，很有可能會做出令人傻眼的行為。

雙魚座－幸運數字：8 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣二正：有機會獲得良好投資的機會，但要記得仔細評估風險，以穩健成長為出發點去發展就沒錯囉。