每日星座愛情運勢2021/2/14 本日甜蜜星天秤座

今天是情人節！！別忘了給你的另一半一個難忘的節日哦！現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：正逢屬於情人的節日，如果兩人之間有什麼矛盾都有機會好好溝通，原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以協調的機會。

雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：翠綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，就算是情人節也想要在家裡宅著不想出去約會，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗，才能成就一段美滿的感情。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：鐵灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：屬於情人的情人節又剛好是年假，可以跟情人來點甜甜蜜蜜的約會，想法理念也都能夠達到共識，可以說是幸福感十足喔。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：會趁年假又是情人節，規劃跟情人一起出遊走走，安排好的旅遊計畫會執行的很順利，兩個人也會因為出遊而增進感情喔。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因為假日出去玩而收支不平衡，也因為這樣心情會有點悶，這樣的情緒可能也會影響到約會的氣氛喔。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：假日可能會很想要一起去哪裡走走，但出去玩一定會有一筆開銷，經濟狀況可能不是那麼優渥的狀況下也很容易失衡。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：雖然是情人節卻比較需要自己獨處的空間，對另一半可能會稍微冷淡一點，或是重心不大想要放在情感上面。