2021年2/8~2/14十二星座塔羅運勢：雙子財運被老天爺眷顧，水瓶計畫都能順利執行

這個禮拜將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯A逆－很容易缺乏安全感，表面上有可能強顏歡笑，需要好好的發洩一下。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這週在情感層面較為薄弱，也比較沒有心思去過好生活，整體生活上也較為無趣。環境中也許會有不愉快的變動，導致牡羊座的朋友們容易感到不安與不開心。

財運：

對錢財比較容易斤斤計較，也會過度在意錢財物質等，容易因為這樣影響到自己的人際關係，越是在意也越是留不住。

感情：

雙方很難溝通或是協調，也容易因為被愛沖昏頭而不理智的決定一些重要事情。要當心會不會有虛情假意的情況發生，捲入太複雜的情感關係。

金牛座：權杖六正－付出的努力總算有代價，這星期是非常被他人讚賞與肯定的喔。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期金牛座的朋友們做事情有條不紊的，容易受到他人的肯定與讚賞。各種事情進行順暢，事業順利進展，資源豐富，也是適合旅行的一週。

財運：

這星期金牛座的朋友們財運非常好，無論是想要大展身手或是嘗試新的理財方式都可以，貴人運也非常好喔。

感情：

這星期金牛座的朋友們人氣可旺得不得了，朋友跟情人之間的相處都很愉快，甚至可能會因為人氣太高而讓情人不開心，要多注意喔。

雙子座：魔法師正－生活中一切都蠻順利的，就算遇到問題也能夠大事化小，小事化無。

貴人星座：水瓶座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●●

整體：

恭喜這星期雙子座的朋友們一切都算是很順利的，這星期老天爺根本就是站在你們這邊的，要好好運用這幸運的一週喔！

財運：

財運非常旺的一週，除了在牌桌上大展身手之外，也可以在出遠門的時候去買買樂透試試手氣喔！

感情：

人際關係非常好，有結交新朋友的機會喔！只是要注意這樣是不是會讓另一半沒有安全感呢？除此之外，感情運勢是非常好的唷！

巨蟹座：金幣隨從逆－注意力難以集中，對自己的自信心也下降不少，情緒也不大穩定。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們平常是沒有什麼太現實的想法，也比較會為他人犧牲奉獻，但這星期對錢財物質等卻會比較在意，財務方面也要多加留意。

財運：

財務狀況比較不理想，如果有投資的打算建議還是客觀一點，不要太衝動，也不要一時就投入太多的資金。

感情：

容易因為生活現實層面而令人覺得過於重視物質或錢財，也令對方感到不舒服，甚至有點受傷。提醒巨蟹座的朋友們，人跟金錢是不能拿來相比的，要多留意對方的感受喔！

獅子座：聖杯四逆－對生活比較積極而且想法也會比較多，行動力比前陣子增強不少。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這週會將自己的想法一一化作行動，漸漸的化想法為行動，行動力慢慢回升，在過年前也許會交出個漂亮的成績單喔。

財運：

這星期獅子座的朋友們財運慢慢回溫，過年期間想要試試手氣也可以小試身手，只要不貪心就能夠有小確幸喔。

感情：

這星期獅子座朋友們還是會比較主動一點，兩人的感情會慢慢加溫，如果是單身的朋友們對心儀的對象可能會有機會慢慢出手。

處女座：權杖十正－事務繁多，忙碌操勞的一星期，要注意身體健康別累壞了自己。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們可能會在各方面倍感壓力，好像有做不完的事情一樣，很容易因為要做太多事情而讓自己很緊張，身體狀況也容易因為這樣出問題。

財運：

在放年假前可能會有很多事情要處理，埋頭苦幹這四個字可以說是最佳寫照。面臨到許多壓力的處女座朋友們在財運上也是比較低的，只想把自己的事情都先處理好再說。

感情：

這星期的感情狀況不甚理想，也許是因為太過忙碌無法顧及到另一半的想法及需求，容易引起爭吵。一吵下去，壓力又更大了，建議可以先跟另一半溝通好，才不會到時候爆發又更麻煩。

天秤座：寶劍隨從逆－容易有禍從口出的問題，也容易會錯他人的意思，思緒比較不清楚。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期比較急性子，而且因為想的事情太多沒辦法消化，頭腦容易因為一點小事情就塞車，容易不小心就說錯話得罪他人，情緒也很煩躁不容易集中精神。

財運：

容易因為急躁而漏了全面思考，做片面的事情卻忽略全局，尤其在處理財務方面的事情切忌心急，對於所獲得的資訊也要再三確認。

感情：

與他人之間的溝通容易產生問題，情緒來的時候口不擇言，小心中傷了對方，等到發現之後已經來不及了唷！

天蠍座：月亮正－週遭事物的變化容易造成心情陰晴不定，也容易有疑心生暗鬼的情況。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期會發現周遭的事務都處於一種不明確的狀態。不管是事業或是人際上都無法很明確。在心情上也容易因為這樣受影響而導致情緒不穩定。

財運：

會有許多不明確的投資資訊，好像每個都不錯，卻又對每個都抱著不確定，難以下手，在這種狀況還是理性觀望，不要太衝動喔。

感情：

有伴侶的人這星期可能會特別容易感到不安，單身的人這星期容易與人產生曖昧狀況，雖然也許是種享受，但是曖昧不明的狀況也許會引發許多不必要的心煩意亂，要多加留意喔。

射手座：愚者正－這星期可以輕鬆一點，讓自己放鬆一下，可以稍微憑著直覺行事也不錯。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座的朋友們雖然平時比較不喜歡被規範，但其實還是挺愛面子的，這星期可以試試看放鬆一點，順著自己的感覺走，說不定會有不同的體驗，不要讓自己太緊繃了。

財運：

在投資理財上比較沒什麼想法，也不想將重心放在這上面，容易有過度揮霍手中錢財的可能性，需要多加留意。

感情：

射手座的朋友們如果或許心中會有什麼新想法或浪漫的點子，不妨就做出來吧，說不定另一半會更愛你，大膽表達自己的心意吧。

魔羯座：權杖三正－容易出現新的想法，會去開拓新機會，擁有果斷的決策力及行動力。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

新年的開端，魔羯座的朋友們這星期腦子裡可能會有新的想法出現，可能日前在觀望的態度已經做了作決定，會很果斷，行動力也增強許多，只要能夠堅持就一定可以看到成果。

財運：

對自己想要的很清楚，也可以設定很好的目標，如果對投資理財有興趣可以在鑽研之後找到對的時機點切入。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們容易把重心放在工作上或是朋友上，比較容易忽略情人，但對於彼此的未來更有一番打算可以期待喔。

水瓶座：權杖八正－計畫進行順利且快速的一週，心情愉悅，態度也積極樂觀充滿行動力。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期水瓶座的朋友們對新年的新生活能夠有相當不錯的規劃，而且也能夠迅速的執行計畫，什麼規劃中的事都能夠進行得很順利流暢，並如期甚至提前就能夠完成。

財運：

這週水瓶座的朋友們對於工作是較為積極向上的，財運也不錯，好運跟積極度都是呈正比的，如果剛好有什麼新計畫想做也都可以趁這股熱忱去執行。

感情：

這星期水瓶座的朋友們精力充沛，給對方也是熱情滿滿的愛，熱情奔放的各位可能會讓對方眼睛為之一亮喔。

雙魚座：寶劍女王逆－與人溝通不良的一週，對待他人跟自己也有雙重標準引人不滿。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們容易把負面情緒帶入日常生活中，尤其容易禍從口出，很容易中傷他人，對待自己跟別人也是雙重標準，只許州官放火不許百姓點燈的行為也會引起不滿。

財運：

比較容易因為不理性或是貪一時的高獲利而孤注一擲，要小心不要因為貪念而讓自己鋌而走險喔。

感情：

這星期容易與對方溝通不良，甚至會有爭吵的發生。建議爭吵發生的時後要冷靜一點，不要因為衝動而做出讓自己後悔的事情喔！