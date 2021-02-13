2021年2/15~2/21十二星座塔羅運勢：巨蟹人氣水漲船高，牡羊小心突如其來的意外

這個禮拜將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：塔正－容易有難以招架的意外事件發生，要隨時保持警惕，冷靜應對。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們容易遇上突如其來的意外發生，打擊也可能很大，要隨時提高緊覺讓自己保持在最佳狀態來應對。

工作：

有可能會有什麼突然的事件發生終止原本已經計劃好的事情，或是破壞了原本已經建立的制度，要懂得隨機應變才能夠大事化小小事化無。

感情：

容易有爆發性的爭吵發生，有可能會產生巨大的裂痕，需要多加留意。問題有可能是長期累積而生的，建議爭吵爆發時能夠先找出問題點以溝通解決。

金牛座：寶劍四正－各方面都暫時遇上了停滯期，思緒有些停滯，自然也沒行動力。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●○○○○

整體：

金牛座的朋友們這個星期在各方面似乎都遇到了停滯期，就連思緒也有些停滯了，沒有辦法好好思考自己的生活與方向。建議金牛座的朋友們能夠藉由這機會好好的靜一下，看看自己想要的是什麼吧。

工作：

工作上容易遭遇瓶頸，卻也沒有那個動力去突破關卡。在這種時候強迫自己也許不是好的決定，但請先好好整理一下自己的思緒再出發吧！

感情：

這星期金牛座的朋友們較為被動，在感情上也是處於較被動的一方，甚至容易對這份感情感到疲倦什麼都不想多說多管。建議金牛座的朋友們可以好好想想彼此真正的問題出在哪喔！

雙子座：女帝逆－凡事太重外表或是物質容易顯得膚淺，要注意錢財的流向且加以控管。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己，或是想要提升生活品質而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把鈔票！

工作：

這星期雙子座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，有點得過且過的心態。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議雙子座的朋友們要振作且理性一點喔！

感情：

雙子座的朋友們這星期在感情上要留意與人溝通的問題，容易有無理取鬧或是太任性的問題產生，令人吃不消。建議多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。

巨蟹座：聖杯騎士正－言行浪漫且對待他人風度翩翩，人氣也水漲船高的一週。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期在人際關係上不錯，情緒上也相較於之前更溫和平靜，待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少。

工作：

心思不會集中在工作上，可能不是那麼完美，但由於人際方面打得不錯，因此也算是非常順利得心應手的喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們在感情上是非常順利的。有情人的跟另一半有機會一起體會不一樣的浪漫經驗，或是外出旅行。單身的朋友們這星期也容易邂逅白馬王子喔！

獅子座：聖杯九正－容易過於自滿導致他人的反感，不要太過於活在自己的世界裡。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友們雖然沉穩，但是其實還是蠻容易以自我為中心的。這星期獅子座的朋友們可能會因為過於自滿而引起他人的反感，要多注意。

工作：

工作上容易因為自我感覺過度良好而難以與他人合作，太過自我的態度容易引起同事間的不滿或是造成工作上有困難，需要多加留意。

感情：

這星期容易冷落了陪在身邊的人，或是因為太自滿而讓人家覺得不舒服，要懂得多聽聽他人的意見，不要整天活在自己的世界裡面喔。

處女座：聖杯八逆－容易因為追求不切實際的夢而放棄現實所擁有的，不要得不償失。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期想的事情很多，但礙於時間有限或是現實狀況只能挑著做，做事情會比較欠缺思考，可能會因為忽然鑽進頭腦的一些想法而想要去改變什麼，要注意不要反而失去原本擁有的東西喔。

工作：

工作上要踏實一點，不要因為想要去做別的事情而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易兩邊都沒辦法做到最好，甚至還有可能出差錯。

感情：

這週對感情方面較為冷淡，建議處女座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的或是對現有的感情感到失望就想轉身離開，應該去思考的應是如何協調溝通而不是直接放棄。

天秤座：金幣二正－有資金流通的機會，是盈是虧操之在己，也有機會出去走走看世界。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這個星期容易會有錢財上的流通，是盈是虧完全看自己怎麼選擇，要好好思考作出正確的判斷，不要太衝動。

工作：

運氣不錯，會有很多機會要與人溝通，或是有出差的機會，隨時都要保持最佳狀態，但是投資生意則要注意潛在的危險性及仔細評估風險再下決定。

感情：

天秤座的朋友們這星期可能會比較忙碌，跟另外一半可能比較沒有時間膩在一起，但感情還是不錯的！在溝通方面會懂得正確的方式，溝通不會有太大的問題。

天蠍座：聖杯國王逆－過度情緒化容易耽誤重要事情或是造成他人困擾，需多加留意。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們容易因為過度情緒化或是過於感性而造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔。

工作：

工作上要小心不要因為情緒化而誤了大事。切記要公私分明，不要把情緒帶到工作上喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們感情上較為任性，需要另一半的大量包容，只是這樣也容易造成雙方的不愉快，需要多加留意。

射手座：寶劍騎士正－擁有智慧又冷靜的一個星期，有機會獲得不錯的資訊，好好把握。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座的朋友們這星期思緒是很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題。

工作：

這星期射手座的朋友們工作上較為理性，很適合動頭腦去想一些新點子。只是要留意是否會太理性，也要注意說話不要得罪他人喔！

感情：

這星期射手座的朋友們在感情上也是很理智，建議射手座的朋友們不要太過苛求對方，也不要用理智來衡量感情喔！

魔羯座：權杖國王正－在團體中熱心又霸氣，領導性佳的一週，適合做重大抉擇。

貴人星座：金牛座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期魔羯座的朋友們頭腦很清楚的，專注力也很夠，更重要的是擁有對生活上的熱忱。這星期不但對朋友很熱心又慷慨，又適合擔任有領導性的工作，在帶領他人上會有不錯的表現。

工作：

這星期衝勁很強的魔羯座朋友們適合擔任領導一職，就算只是小小職員也會在自己的工作上有所突破的表現。建議魔羯座的朋友們可以好好把握機會好好表現喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們對情人是非常的熱情喔！雖然可能有點支配慾或是有點大男人，但是基本上兩個人的相處是會非常愉快又契合的唷！

水瓶座：寶劍A逆－想太多容易將事情複雜化，說話或是做事情也要小心不要得罪他人。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們平時腦洞就開得比較大，常常會有很多奇特的想法，但這星期卻容易有因為想太多而讓許多事情複雜化。環境上容易遇上惡性競爭或是強大的困境，需要多客觀思考解決問題，注意不要鑽牛角尖。

工作：

容易遇上競爭強大的對手，且情勢對水瓶座的朋友們甚至偏於不利。建議能夠理智一點，拿捏不穩的話可能會遭受挫敗喔！也有可能因為過於猶豫不決而錯失良好機會。

感情：

容易因為自己想太多與對方爭吵，或是有溝通不良的狀況產生。單身的朋友們容易因為過於躊躇而讓眼前的好機會就這麼溜走喔！

雙魚座：教皇逆－與人之間的溝通出現問題，精神上容易感到鬱悶，需要調整一下心情。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期容易與其他人出現溝通問題，如果想要當他人的和事佬，容易將事情越弄越糟糕，不如就低調一點喔！

工作：

雙魚座的朋友們在工作上容易因為與人溝通不良而產生一些問題，如果工作是需要用到溝通的話，這週會比較不順遂。

感情：

這週跟對方的溝通會有些問題，容易爭吵或是冷戰。建議能夠冷靜一點，遇到什麼事情都先想一想再說喔！