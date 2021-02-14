【塔羅心靈花園】單戀、曖昧中必測！我跟他會交往嗎？

這篇占卜給正在曖昧中、單戀中的你。有六組牌，圖中牌卡皆為代表牌不分正逆位喔。

A.看起來對方是喜歡你的，可能也給你一種肯定的感覺，但他目前還有其他對象在猶豫中，如果你主動一點成功機率當然很大，只是要注意對方仍在三心二意中。

B.對方已經有對象囉，而且看起來幸福快樂，不曉得你們現在是什麼狀態，但你在對方關係欄裡目前是查無此人…

C.看起來還在初步認識中，但對方覺得跟你相處起來有點壓力，可能是溝通上常常給人一種冷淡的感覺，拉不近的距離把你們越推越遠，交往的機率也就很渺茫噢。

D.選到這個選項的你，感覺相處起來各有不滿，所以對方會減少跟你互動的機會，只是把你當一般的朋友而已，雖然不滿意現狀似乎也沒辦法更進一步了。

E.選到這組牌的你，你就是對方眼裡的天菜，而且應該可以感覺到對方越來越積極，這裡不是說曖昧，是已經把你當成男/女友人選認真的對待，所以其實不用多做什麼，對方很快就會跟你告白囉。

F.選到這組牌的你，應該可以明顯的感覺到對方沒有想更進一步的意思，就，可能不是對方的菜，但其實你身邊還有其他的機會不只這個唷，快快睜大眼睛看看其他人選吧！

本文出自Princess塔羅心靈花園

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