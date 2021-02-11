表面無害卻背後偷弄你？唐綺陽公開12星座腹黑指數！

傻傻被弄了還不知道？星座專家唐綺陽分析12星座誰最腹黑，其中雙魚、巨蟹、射手更被點名是外表無害，實屬腹黑高手的星座，表面上跟你很好，背後卻可能會陰你，而在他們腹黑你的當下，心裡又是怎麼想的呢？

我的腹黑全世界都看得見：雙子、處女

唐綺陽表示雙子座好勝心強，「受不了這個空間裡有人比他受歡迎」，雙子座一旦腹黑，全世界都會發現他衝著你來，他們會到處跟別人聊天，談話間平淡講出你討人厭的小事，「看似聊天，殺傷力卻非常強」。

唐綺陽表示處女座腹黑起來是「真小人」，完美主義的他們看不慣不夠敬業、做事不夠努力的人，對付你也不怕別人知道，會表現出「想跟我好就不要跟他好」的明顯立場。

小心我忍無可忍：天秤、金牛

唐綺陽表示天秤座天使臉孔、腹黑心腸，平常是個拚命三郎，只專注在自己的人生軌跡，但是天秤座是「你不弄我，我不弄你，你弄我我弄死你」，一旦知道你弄他，就會暗中蒐集你的不利證據，用輕描淡寫的方式，在大家面前腹黑你。

唐綺陽表示金牛座「隨時隨地活在腹黑世界」，金牛座的特質是說話毒舌、聰明外露，一旦腹黑你，他會讓全世界知道「你弄到我，下場是非常難看」。

腹黑老司機：魔羯、水瓶

唐綺陽表示魔羯座是悲觀主義者，他們誰都不信，只相信自己，練就一身能幹功夫，魔羯座腹黑方式是溫水煮青蛙，他們想當好人又很悲觀，一旦想離開你是慢慢離開，等你發現的時候，關係已經淡化了。

唐綺陽表示水瓶座「江湖在走、場面要有」，腹黑一面展現在人際關係，只要對方份量夠、有權力，水瓶座就會非常狗腿、非常奉承，萬事有商有量，在其他人眼中，「這樣的水瓶座，挺現實挺腹黑的」。

外表無害卻是腹黑高手：雙魚、巨蟹、射手

唐綺陽表示雙魚座有被迫害妄想症，一旦他們閒下來，夜深人靜的時候，就會把事情往悲觀方面想，要是被列入他們嫌疑名單，你的一舉一動看起來都有問題，雙魚座就開始啟動腹黑機制，所以她建議雙魚座「讓自己忙一點比較好」。

唐綺陽表示巨蟹座本性善良，容易相信、同情別人，招到別人欺負，所以巨蟹座的腹黑是出於自我保護，他們心中「永遠有道柵欄，這個人能信幾分，心理有把尺」。

唐綺陽表示射手座並不喜歡踏進腹黑的世界，但是射手座「要腹黑的話是非常腹黑」，射手座一旦開啟懷疑的心，那就什麼都要懷疑，當他們腹黑你的時候，擅玩兩面手法，欺上瞞下也在所不惜。

腹黑起來砲火猛烈：牡羊、獅子

唐綺陽表示牡羊座攻擊性十足、鬥志高昂，當他們要腹黑你的時候，絕對昭告天下「我就是記仇你！」，而且牡羊座的腹黑會用來攻打比他有位子的人，打起來才能增加籌碼跟力量，要是腹黑你沒有收益，他們還覺得「腹黑你浪費時間」。

唐綺陽表示獅子座腹黑一面，通常會展現在他們鴻運當頭的時候，獅子座當道時「就可能去壓迫他人、欺負他人」，彰顯他們的能幹，對獅子座來說，這不叫腹黑，而是「享受人生高峰」，所以她提醒獅子座，小心風水輪流轉，落魄時遭別人腹黑回去。

本身就是腹黑代名詞：天蠍

唐綺陽表示天蠍座本身就是腹黑的代名詞，「如果他覺得自己被傷害，就非常有興趣研究弄他的人，不斷學習怎麼對付你，變成他一生的課題」，厲害的是即使天蠍座不行動，你也感受得到天蠍座散發出來的這股壓力，腹黑人於無形之中。

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