看起來天真但其實超聰明！大智若愚的星座TOP 3

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享一篇有關「深藏不露的3大星座」，他們外表看起來很老實，實際上智商卻相當高，一起來看看你身邊的親朋好友是否也上榜？

雙子座：

雙子座的人看起來總是很天真的樣子，但沒有人能想到在他們天真的外表下，其實隱藏著一顆精明的內心。雙子座的人智商和情商都很高，但是他們不喜歡多想太多事情，所以他們總是給人一種愚蠢而容易被欺負的感覺，事實上他們有很高的智力，比任何人都還要更精明。

巨蟹座：

巨蟹座不喜歡在別人面前過度展現自己，更不會在群眾前暴露他們的缺點，他們給人的印象總是愚蠢和沈悶，但卻是個喜歡閱讀和學習的好孩子。事實上，人越聰明，他們就越低調，並默默地學習，這樣的個性也不易帶給自己不必要的麻煩。

雙魚座：

雙魚座的人大多喜歡學習、閱讀和思考，是一個非常有學問的星座，但他們總是給人誠實、沈默甚至愚蠢的印象，常在生活中被忽視。不過，雙魚座的人十分積極主動，卻格外低調，起初你可能看不到他有任何亮點，但相處的時間越長，你能找到他們的優勢就越多。（編輯：賴詠璿）

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