求城隍保庇／初五迎財神偷吃步！拿出「招財符」搶財必勝

臘月廿四（2/5）為送神日，在這天將眾神送回天庭過年後，直到正月初四（2/15）都是神明的休假日，但是不用擔心沒有神明坐鎮會秩序大亂，因為玉皇大帝會指派其祂天神暫時代班。正月初四（2/15）收假的神明就會返回凡間打卡上班，所以這天信眾最重要的事情就是「迎神」以及「迎財神」。

「送神早，迎神遲」代表送神日那天可以早點將神明送回天庭，讓神明可以早點休息、開心過年；但是迎神這天，則是越晚越好，大部分的廟宇、信眾多在下午或是入夜後才開始迎神，這也是信眾的貼心之舉。

初四晚上迎完神後，初五子時（2/15，晚上11點），緊接著「迎財神」，打開家中大門和窗戶，放鞭炮歡迎財神進來家裡。迎接財神後，全家聚在一起喝酒談天，歡天喜地迎接財神，越熱鬧越有生氣蓬勃之感，待隔天一早，再全家一起到財神廟去拜拜、求發財金、換錢母……等。

若家中有「招財符」，迎財神時可以預先壓在家中財位，催財旺運，也可加速財位吸收財氣的速度。迎完財神後，可將此招財符放在錢包或是資金常流動的帳戶存摺中，有些人也會將招財符壓在財位上，或是帶到公司放在辦公桌、抽屜中，希望能以此增強工作上的招財靈力。待一年過去，招財符可帶回廟裡化掉，來年再求一張新的招財符即可。（編輯：連宜方）

點燈領招財符點此