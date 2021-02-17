看起來無害其實超花心！隨時都有備胎的星座男TOP 4

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。近日，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「4星座男」儘管有了另一半，還可能隨時有「備胎」人選，其中第2位看似表面老實，骨子裡竟超級花心，一起來看看你或是另一半有沒有上榜？

雙子座

雙子座具有良好的人際交流和溝通能力，他們可以滔滔不絕、口若懸河，雙子座天生異性緣就很不錯，加上他們一般都比較花心，身邊總少不了異性的環繞。他們通常不會僅僅為自己準備一個備胎，他們看上誰就會迅速展開攻勢，各種甜言蜜語的進攻，總是收不了心，而且樂此不疲。

處女座

處女座讓人認為一副很老實的樣子，其實他們骨子裡非常花心，只要一抓到時機，就隨時為自己找劈腿的機會，甚至在還沒有分手的時候，他們就開始拿另一半和別人做比較，他們喜歡向條件優勢的對象看齊，在外人看來，他們的感情也是經常錯綜複雜的。

天秤座

天秤座看起來舉止優雅，風度翩翩，對待人和事都讓人感覺極為舒服的人，其實這樣的人，有一種天生的吸引力，但不要忘記了，如果喜歡這樣的人，那麼成為對方備胎的可能性將會達到二分之一。因為當其他人想找人依靠時，天秤座也會及時地出現在對方面前，完全無視掉你的存在。

雙魚座

愛情豐富的雙魚，失戀後並不會感到寂寞，要知道他們從來不會缺愛，即便是分手了，身邊也依舊會圍繞著一群追求者。如此一來，這些追求者中的一個，就可以陪伴他們度過悲傷的日子。（編輯：賴詠璿）

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