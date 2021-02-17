每日星座愛情運勢2021/2/18 本日創意星巨蟹座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：不喜歡失去的感覺，今天也特別沒有安全感，容易把對方抓得很緊，讓對方窒息，自己也會因為這樣不快樂。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：可可棕

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情甚至是別人上，雖不至於做出太踰矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯五逆：對情人感到有點失望，可能是對方不夠貼心細心，內心總莫名感到落寞，卻也不想跟對方重新解釋一次自己要的是什麼。

巨蟹座－幸運數字：4 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對現有的情感狀態不滿足，也許厭倦了反覆的相處模式，想要換點不一樣的新鮮感，但這樣的行為可能會導致原本的幸福都失去。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍女王逆：對自己很嚴苛，對對方更沒有什麼好臉色，容易疑神疑鬼或是對一些小事情鑽牛角尖，不但讓對方如履薄冰，自己也不好受。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：跟情人之間話題很多，也會想一起去嘗試一些比較新穎的科技產品，或是去些沒去過的地方走走。

天蠍座－幸運數字：8 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

射手座－幸運數字：3 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間一起溝通調整，畢竟積累久了可能就成為自然，需要雙方都努力才有辦法轉變。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：比較在意兩個人心靈的交流，喜歡靜態的約會活動，或許也想要一起去看個展覽或是看場有意義的電影喔。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：可能跟對方有溝通不良或是意見不合的狀況，沒辦法在同件事情達到共識，心情也大受影響，情緒容易暴躁。