該不該跳槽了呢？十二星座適不適合轉職指數大公開！

人力銀行調查，有高達9成左右的上班族想要年後換工作，以下就讓我們分析十二星座年後適不適合轉職呢？

牡羊座：轉職指數30%

手頭上還有許多工作尚未完成，要離開並不是很簡單，而且因為被手上的工作弄得心煩意亂，所以也無法好好找到比較適合的工作，建議還是先處理完手上的事情，再好好去考慮這件事吧。

金牛座：轉職指數80%

早就在規劃離職的你，已經考慮很久這件事了，不過你並不想貿然地換到一個沒有未來的工作，希望能換到比較好條件的公司，也可以增加比較好的資歷，所以會花多一點時間找到一個比較理想的工作。

雙子座：轉職指數30%

對你來說，換一個工作又要重新學習，你會覺得這是蠻負擔的，雖然不見得滿意現在的工作，可是好像也習慣了，所以雖然不適合轉職，但留在熟悉的工作，也算是會比較習慣的感覺。

巨蟹座：轉職指數70%

現在的工作對你來說，已經了無新意，你也覺得蠻無聊沒有挑戰了，所以會很積極的想要找到重新點燃你熱情的工作，甚至也願意接受沒有經驗的工作類型，對你來說，新的學習很重要，這不單單只是工作的問題而已。

獅子座：轉職指數50%

現在的工作把獅子座壓得喘不過氣來，雖然被重視也被交付了很大的任務，但獅子座實在是做得不太開心，不過這個挑戰如果可以撐過去，對獅子座來說也是增加很大的經驗值，所以不要為了逃避挑戰而去換工作，這對你來說並不是好事喔。

處女座：轉職指數60%

你已經在這間公司作出你覺得當初設定的目標值了，所以你會希望能夠更精益求精的，繼續學習更多的東西，如果朝著這樣的方向去轉職就沒有問題，但如果是想轉換全新跑道，可能現階段是不適合的，會白費你過去的經歷了。

天秤座：轉職指數50%

很有可能在完全無預料的狀況下，被逼著想要轉職，這會讓習慣原來工作的你覺得很崩潰，不過這倒也不是壞事，過去你無法決定的事情，或許這件事情的發生，讓你也檢視自己是否早該離開這裡了。

天蠍座：轉職指數30%

目前你呈現一種很安穩的舒適圈狀態，就算工作上還是有一些你嫌棄的缺點，不過大致來說，你已經很適應，根本沒有想要接受新挑戰的計畫，或許待在原來的舒適圈反而讓你覺得安穩，不要為了換工作而換啊！

射手座：轉職指數50%

或許你會聽到很多人在跟你討論轉職的事情，而你也會被這種氛圍搞得蠢蠢欲動，不過幾乎都是只有想只有談一談，根本不會認真的去執行，可見你還是能適應現在的狀態，畢竟至少在人際關係上你是覺得舒服的。

摩羯座：轉職指數80%

有機會轉到一個升遷機會的工作，你會很掙扎到底要不要去接受，因為你對於現任的工作也有你自己的顧慮，建議如果轉職的工作可以讓你升級的話，你還在猶豫什麼，一定要把握機會喔！

水瓶座：轉職指數80%

你已經準備好要接受各種不同的挑戰了喔！不管遇到什麼狀況，你就是希望能夠克服，所以你的心態上是很適合轉職的，不過其實這樣的心態也可以在原本的公司發揮，端看你用什麼心態去對待你的工作了。

雙魚座：轉職指數40%

你很確定你自己要什麼，所以除非找到你滿意條件的工作，否則你不會轉職，因為對你來說，如果不是你喜歡的，你才不想浪費時間在去做你不愛的工作，不如就留在現有的工作還比較習慣呢。

澤誼的人參青紅燈

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