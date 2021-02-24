【心理測驗】從你第一眼看到什麼，了解你在愛裡欠缺什麼？

談感情就像跳雙人舞，一進一退都得靠默契與協調，人們在感情中，難免會有所缺失或是欠缺，而這有時候便會讓兩人關係變得索然無味及平淡。這次，就從有趣的心理測驗，了解你在談感情時可能還缺少了什麼呢！？

#看一眼圖片，你先看到什麼呢？

……………….下好離手，準備看解答！………………….

#先看到紅袍男子

那表示，你談感情時要再更重視的是，要多花點時間陪伴你的另一半。假如你很忙，但你的約會對象，卻剛好在感情上嚮往時常膩在一起的戀情，那很可能你們的關係就很可能會受到影響或不小心告終。因為你不是一個會把感情關係放在人生最首要位置的人，當工作與感情放在一起做選擇時，你往往會傾向選工作。

在此建議，想要讓感情走得更穩健，還是要適時撥點時間陪你的另一半，至少每週花個幾個小時也好，哪怕再忙，也不應該一味捨感情去成全工作。

#先看到跪姿的男人

那表示，你談感情時要再更重視的是，多花點心思在體貼作為上。你可以跟你另一半表達你的需求，但請不要嘗試想要控制或是因此給對方壓力。可以先從學習「付出」給予你想要他們為你做的事開始，之後才有可能能得到他們對等的回饋，表達你的情意並不表示顯示你的弱項。

煮一頓燭光晚餐，安排一趟浪漫約會，或是陪另一半出門採購，這類體貼的小安排與甜蜜的小作為，便能讓你們的關係更顯添風味。

#先看到隱藏的人臉

那表示，你談感情時要再更重視的是，跟另一半認定關係。你總是很擔心你的伴侶可能會覺得你配不上她或是突然離你而去，但你需要鼓起勇氣去認定你們的關係。當你的伴侶了解你對於長遠與穩定的關係的嚮往，這樣的真誠告白，反而會讓你倆的關係更親近且更穩固。

#先看到陰影裡的男人

那表示，你談感情時要再更重視的是，要多點禮物互贈以及身體接觸。在此處所說的禮物互贈，不一定非得要花大錢買禮品，有時心血來潮，買束鮮花、巧克力，也能達到同樣的暖心效用；另外，對於增加肢體接觸的部分，或許你是個天生不太喜歡過多肢體接觸的人，但學習多去擁抱、親吻、牽手⋯⋯在生活中增加這類溫柔的接觸行為，不僅能增添雙方親密感，也能讓她更感受到你的重視與愛意。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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