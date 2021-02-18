【塔羅測驗】開春迎桃花！我要如何把握戀情好機會？

想要身邊有個伴，總要先看看自己的桃花運旺不旺，會不會有戀愛的緣份，雖然每個人都能會開啟不同的機緣，與愛相遇。不過，能不能把握你的戀情好機會？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

【迎桃花指數60%】 》 明明身邊就有可以挑選的人，到底你還在等什麼？想一下，若是你在這個時間點沒有告白，對方被別人追走，你會不會難過後悔！如果會，那就鼓起勇氣去告訴對方自己的心意吧！若是你現在還沒確立自己的想法，這陣子多跟自己覺得不錯的對象約會一下，感覺彼此相處起來的氛圍，是不是跟你想像中的未來愛情模樣相像，就能做出決定囉！

選B的你：

【迎桃花指數80%】 》 最近的你，真的是桃花滿點啊！有沒有感覺到總是能在意想之外的地方認識對象，其實這就是一個好的開始啊！在提醒你該打破自己對愛情的刻板印象，誰說酒吧之中一定都是玩咖、交友軟體上都想找一夜情，現在起真的要轉變一下你的思維，別只是為了愛情而去找愛情，要在生活之中發生一個人的好而真心動情，這樣才是所謂的真愛降臨。

選C的你：

【迎桃花指數40%】 》 在想著要談戀愛之前，得先問問自己，現在真的有想要戀愛嗎？若是你自己都還沒準備好，那來再多的桃花，你也是接不住的。因為你會在不知不覺中就拒絕了別人的善意，對方當然就會覺得你沒什麼意思，也不會有接著的相處與認識了，畢竟愛情的交往得下功夫，也得自己先做好心理建議，才不會真的遇上好機會時，反倒顯得手忙腳亂了！

選D的你：

【迎桃花指數20%】 》 若是你想要的有桃花，就請不要再習慣自己一個人的生活了。無論你是宅在家的那一種，或是凡事都能自己處理的那一種，這些都是在愛情中偏遠的那一端啊！再持續這樣的生活下去，愛情只會離你越來越遠了，現在請動起來，跟身邊有的人先產生互動練習一下，遊戲中的伙伴也行、同事廠商也好，請多多跟他們交個朋友，提升桃花能量！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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