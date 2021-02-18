每日星座愛情運勢2021/2/19 本日活力星雙子座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：銀白色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

吊人正：為對方一直犧牲奉獻雖然很辛苦，但只要看愛人開心就能夠甘之如飴，在精神上也算是獲得極大的滿足了。

雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：金色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

太陽正：正能量滿滿，對於感情也是熱情滿滿，跟對方之間的信任感也很充足，膩在一起甜蜜，就算各自分開做事情也不會不安心。

巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

皇帝正：在情感上比較霸氣的一天，雖然霸道了一點但出發點都不錯，對方也不會感到不舒服，反而蠻有安全感的喔。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色： 櫻花粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

正義逆：很容易因為情緒或甚至是利益問題而犧牲了自己的感情或是委屈了對方，這樣很容易一步錯步步錯，要多加注意。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對現有的情感狀態不滿足，也許厭倦了反覆的相處模式，想要換點不一樣的新鮮感，但這樣的行為可能會導致原本的幸福都失去。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：珊瑚橘

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對人的相逢。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：深棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：既然是在交往關係就必須為兩人的感情負責任，為所欲為的任性很容易在雙方感情留下不好的裂痕。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯十逆：世界上沒有十全十美的感情，在羨慕別人好像擁有童話般的愛情也要看看對方的好，有些光鮮亮麗的外表不見得是真的，自己還是要懂得滿足跟感恩。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

雙魚座－幸運數字：8 幸運顏色：暗紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：兩人之間話題很多，也會想到很棒的點子一起去執行，相處起來不但有火花，也很有動力去做自己喜歡的事情。