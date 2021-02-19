每日星座愛情運勢2021/2/20 本日體貼星水瓶座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多做些什麼付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

惡魔逆：可能會有些外在的誘惑讓各位很心動，但在犯規之前還是能夠及時拉回理智踩剎車，雖然還是會覺得心癢癢的，但能夠把持住才是正確的。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：翠綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：對感情容易比較沒有安全感，需要情人花很多時間來哄，但也容易讓情人覺得無理取鬧，甚至很容易引發情緒口角。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：願意將資源投注於感情之中，不管是為對方準備些小禮物或是一起規劃未來的事情，都會讓各位感到很滿足。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：能會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：可能會因為想要掩飾些什麼而選擇說謊，要小心被揭穿或是嚴重一點引起更大的衝突，還是不要鋌而走險喔。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及機智應對讓情人覺得有趣，也會對各位產生欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，對對方的要求會降低一點，多了些柔情體貼，也比較好溝通的一天，兩人之間的感情會更升溫喔。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。