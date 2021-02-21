每日星座愛情運勢2021/2/22 本日溫柔星牡羊座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，收起平常的伶牙俐嘴，今天各位就像小天使一樣能夠給予對方滿滿的包容與愛呢。

金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情人的注意力可能會被削弱，有可能會因為一些瑣事而產生一些矛盾，包容力也沒有以往那麼強，可能會選擇冷處理一下。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：正紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。

巨蟹座－幸運數字：2 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：草綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，需要很大的耐心以及不斷的溝通，要堅持下去才能看到成果。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：個人狀態比較不好，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：寶石紅

整體運：●●●○○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

聖杯三正：可以攜伴一起去參加朋友的聚會，跟兩人單獨約會比起來可能有更多不一樣的話題跟樂趣，兩人感情也會更好喔！

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：珠光白

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖A逆：對情人的熱情下降不少，也容易在是情上自作主張而與對方產生爭執，耐心也下降不少需多注意。

魔羯座－幸運數字：9 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，但衝動下所做的決定也不見得是好事喔。

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓態度柔軟一點反而能更快達到共識。