2021年2/22~2/28十二星座塔羅運勢：雙魚計畫遭打斷，天秤耐心等待運勢好轉

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍A正－思緒清晰有條理的一週，行動力也很足夠，但說話要避免過於銳利。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們一般來說是比較憑感覺行事，但這星期牡羊座的朋友們頭腦會比較清楚，對於自己要的東西也會比較有行動力去追求、執行。

工作：

這週牡羊座的朋友們思路清晰，在工作上是如魚得水。只是過於重視原則容易得罪他人，要多加留意喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們在感情上比較不會委屈求全，而是會把問題攤開來好好溝通，雖然這樣不錯，但提醒各位在跟對方說話的時候還是要委婉一點以免傷到感情。

金牛座：月亮逆－如果正在經歷渾沌的狀況將有所改善，無論結果好壞都將漸漸明白。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期金牛座的朋友們這星期在各方面都會有撥雲見日的感覺，原本不大清楚的狀況會見見明朗化，不管是好是壞都得面對現實喔！

工作：

原本不上手的工作會漸漸上手，或是有什麼小誤會等等的都可以慢慢化解。原本有什麼混沌不明的狀況都將獲得改善。

感情：

如果有曖昧對象的話在這星期可能會有更大的進展或是相反的徹底終止曖昧關係。有情人的人如果有爭吵也會找出真正的問題，針對問題來解決。

雙子座：聖杯騎士逆－行為舉止不夠穩重，容易讓人覺得虛偽或做作，還是要適可而止。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這個星期對待他人的態度很容易有過度虛偽的感覺，且容易與人溝通不良，需要多拿出誠意與人交流。

工作：

這週雙子座的朋友們思緒沒有辦法像上週那麼清晰，很容易想些有的沒有的，被情緒影響到思路，要留意不要因此而影響到工作喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們容易與對方爭吵，甚至與人溝通不良。要好好耐著性子與他人溝通，不要一急就口無遮攔，小心得罪別人。

巨蟹座：寶劍四逆－原本停滯不前的狀況有所改變，也開始有些新的想法與突破。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子巨蟹座的朋友們可能有計畫停滯不前的狀況，或是也沒有什麼想法要做什麼，但這星期可能會出現許多新的想法，或是慢慢有行動力去執行過往的計劃囉！

工作：

原本行動力缺缺的懶洋洋狀況有了改善，開始想要為自己做些什麼，漸漸在工作上有了起色囉！雖然進步的幅度不大，但也很明顯囉！

感情：

在感情上可能因為受過傷而對感情有點退縮，不過這星期巨蟹座的朋友們可能心態會有所調整，對感情會有不同的看法與體會，可能會想重新試試看喔。

獅子座：權杖八正－動力十足，縝密的計畫搭配十足的行動力，讓一切都可以很順利的進行。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期獅子座的朋友們要是有什麼計畫都能夠進行的很順利流暢，並如期完成。態度方面也是樂觀積極的一週！

工作：

這週獅子座的朋友們對於工作是較為積極向上的，在思考周密的計畫之下加上拿出了行動力，更是如虎添翼。要是有什麼開發案或是正在進行中的企劃，都能夠順利如期完成。

感情：

這星期獅子座的朋友們精力充沛，給對方也是熱情滿滿的愛喔！只是可能事情太多了會有點忙不過來！單身的朋友們若是有想要進攻的對象也可以大膽一點，不要害怕失敗喔！

處女座：星星正－對自己的生活充滿憧憬，樂觀且心態正面，願意去好好努力的一週。

貴人星座：金牛座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期的心情不錯，對於生活也會有正面積極的態度，不管發生什麼事情都可以樂觀以對，當然自然而然一切都會越來越好。

工作：

這星期處女座的朋友們在工作上可能會有不錯的機會可以發揮所長，要好好把握喔！若是遇到挫折，也不要輕易放棄，因為說不定是個好的轉折喔！

感情：

這星期處女座的朋友們在感情方面也許少了些激情，但是心靈層面的交流機會很多，可以藉由這個機會多多深入認識彼此喔！

天秤座：死神逆－山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，需要耐心等待結果好轉。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

前陣子天秤座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情或是機會有可能會有逆轉，切記要好好把握重新獲得的機會。

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快喔。沒有對象的人可能還要再努力一陣子才會有好的邂逅。

天蠍座：寶劍騎士逆－容易禍從口出，也很難理性客觀的做出分析與判斷，需要多加留意。

貴人星座：魔羯座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期思緒並不是很清楚，頭腦容易因為一點小事情就塞車，又加上本來就容易情緒化，情緒容易煩躁。這時候要小心千萬不要以言語中傷無辜的人喔！

工作：

這星期比較容易在工作上碰釘子，大部分原因是自己沒做好功課，卻容易把錯推給同事，整體狀況比較不理性，需要多冷靜一下再做決定。

感情：

由於與他人之間的溝通也容易產生問題，情緒來的時候容易口不擇言，小心中傷了對方，等到發現之後已經來不及了唷！

射手座：權杖A逆－開始對正在進行的計畫失去動力，找不到自己真正想要的方向。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這個星期可能會開始對眼前的事物，不管是工作還是學業等等失去動力，建議各位不妨先停下腳步，好好的思考一下什麼事真正自己想要的比較實在。

工作：

這星期射手座的朋友們容易發生心有餘而力不足的狀況，明明就知道自己應該去完成卻遲遲無法踏出第一步，建議射手座的朋友們要積極一點喔！

感情：

這星期射手座的朋友們也許會開始迷惘，開始懷疑自己真正想要的是什麼。情緒上較為不穩定，容易產生爭吵而加深射手座朋友們的精神壓力。

魔羯座：金幣三逆－容易因為專業不足，或是沒有相關知識而導致金錢或工作上的損失。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們容易有專業性不足而導致工作受影響的狀況。要如何尋求真正有幫助的幫助是這星期的重點喔！

工作：

這星期魔羯座的朋友們容易因為技術不足或是專業不足的原因導致工作上的失敗。要留意不要隨意聽取不夠專業的人士意見，這樣反而有害無益喔。

感情：

工作不順遂或是環境不良容易引起情緒上的不穩定，要多加留意不要遷怒到對方身上喔！這星期人際關係上也要為自己把關，不要盡結交些對自己沒有幫助的朋友喔。

水瓶座：寶劍六逆－情緒不穩定容易影響到與他人的溝通，進而影響到正事的進行。

貴人星座：天秤座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們情緒較容易失控，當情感淹沒了理智，對於應該有的正確判斷就會產生影響，影響到正在進行的事情，建議水瓶座的朋友們要多加留意。

工作：

有可能會與他人溝通不良，或是工作遇上了沒辦法解決的阻礙。虛心請他人幫忙並不是壞事，好好的解決問題最重要。

感情：

容易感到不滿足，與情人也有溝通不良的狀況發生，又加上水瓶座朋友們這星期情緒較不穩定，更容易與另一半爭吵。建議水瓶座的朋友們要好好控制自己的脾氣。

雙魚座：世界逆－理想中的計畫遭到停滯甚至打斷，心情也大受影響，運氣不是那麼好。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們容易遇到已經計畫已久的事情，因為周遭環境而遭受停滯的問題。或是說計畫還是如期展開，後果卻沒有想像中來得完美。

工作：

工作上也許會有些計畫因為一些緣故遭到延宕，這對活在自己的世界的雙魚座朋友們而言，事情怎麼可以沒按著自己的劇本走呢？心情也因此大受影響，但建議雙魚座的朋友們得失心不要太重，做好自己應該做的就好。

感情：

表面上也許平和順利，但其實彼此心中也許藏了些不愉快。建議能夠好好溝通，以免到時爆發出來一發不可收拾！