第一眼你覺得這個「圓圈」像什麼？測在同事眼中的你是怎麼樣的人！

圖像心理測驗又來了！不少人工作時，都會展現與私下生活不同的一面。藉由上圖的「圓圈」你能聯想到什麼？是「玫瑰花、水流、毛球還是相機快門」呢？日本心測網《shinri》就給出答案，能揭露出在「同事眼中」的你是個怎麼樣的人，接下來測試開始囉！

一、玫瑰花

聯想到「玫瑰花」的人，在同事的眼中你就是個「氣氛營造者」，周圍的人都會被你的親切與友善吸引，只要你在現場，就可以使氣氛歡愉自在，這類人可能也不會想到，有些同事也因此偷偷仰慕著你。

然而因為對於工作太過重視，你會在犯錯後陷入深沉的沮喪感。這類人只要持續維持這樣的狀態，對職場環境就是最大的福利。

二、水流

聯想到「水流」的人，同事都會把你視為工作上「不可或缺的同伴」，因為您本身就擁有著神秘的吸引力，再加上工作能力極強，讓周圍的人不知不覺都往您身邊靠攏，你也會在不知不覺中，成為公司裡的「風雲人物」。

三、毛球

聯想到「毛球」的人，因為你相當樂於給予建言，同時也願意分享工作要訣，會特別容易獲得後輩、新人的依賴。不過您的唯一小缺點就是比較不苟言笑，專注於工作層面，而忽略了與同事的內心交流，建議能夠在與他們說話時保持微笑，會讓你的工作評價獲得更進一步的成就。

四、相機快門

聯想到「相機快門」的人，是個可靠的「工作機器」，因為你總能準​​確又快速地完成交辦工作，但也因此會被迫多分擔到原本不屬於自己份內的業務。這也讓你逐漸開始用各種情緒，讓自己營造出「難相處」的氛圍，來避免這些要求。不過這裡建議應該用溝通方式，微笑著明確拒絕，才會對你的未來發展有所幫助。（編輯：潘毅）

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