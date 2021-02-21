【圖像占卜】能不能心想事成呢？三個月內你的願望會成真嗎？

▲來選一個選項，看看你要如何達到自己的願望吧！（圖／安妮的奇異星球提供）

這是一張安妮星球的貓咪魔術師，魔術師是一張能善用且發揮自己有效資源的一張牌，在這個水瓶的世代當中，你看到自己的資源了嗎？你學會發揮自己的資源來達到自己的願望了嗎？來選一個選項，看看你要如何達到自己的願望吧！

A魔術師貓貓

B桌子

C底下的花草

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A魔師貓

●皇后 權杖8

再支撐一下，再努力一下，希望就要降臨了。

接下來三個月你的願望成真的機會很高。

不過在成真之前呢，你要放下你心中焦慮，以及這陣子身旁會出現許多人事物要幫你，你可以學會依賴這些人，如果你心中想的是桃花，那這三個月也會出現你心中想要的人，不過你要知道你心中想要的是什麼樣的對象。

這三個月明確自己的心意，向宇宙發射你的願望吧，你的願望會成真的，也好好感謝前陣子的你為了你心中的願望努力很久，成真就在眼前，再堅持一下，再努力一下吧。

B桌子

●權杖1 星星

真誠與自己內在溝通，然後開始行動吧。

關於你的願望在未來三個月達成的機會不高。

不過不高的是有原因的，第一個是這個願望你還沒開始行動，只是在心裡想著要如何行動，所以你想提升你願望的機會就是開始行動吧，不要再想一想了，再來呢，因為你心很急，容易沒看到成果就想說是不是要放棄，所以就會變成原本已經開始了，但因為你內心太擔心成果而又擺盪了，所以當你想要完成你心中的願望，開始行動吧，以及展開你的續航力吧。

如果你所問的是跟桃花愛情有關，在桃花上會有，但要記得持續互動，而在愛情困惑的你，記得溝通很重要，講出自己的看法吧。

C底下的花草

●惡魔 聖杯8

放下心中的一些標準，你正在你的願望道路上。

在接下來三個月中，你會與你的願望靠得很近很近。

不過你是一個對自己要求很高的人，當願望要達成的時候，你可能又會設下更高的目標，導致你一直在突破目標當中，所以建議，先設一個短期的目標，以及不要太過於完美的看待自己，其實你正在你的願望路上，甚至你也一直在超越自己，以及你要療癒你心中那個不放過自己的那面，「你已經很棒了」，學會開始對自己這樣說！

如果你所問的是桃花愛情問題，在桃花上記得放下一些標準，那些適合的人事物會來到你的生命當中的，而在愛情當中，記得斷捨離一些不適合的關係，你會迎來美好的感情的

使用塔羅牌：偉特塔羅

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