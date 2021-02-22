唐綺陽星座運勢／雙魚要好好處理前任關係，天蠍有加薪機會

【唐綺陽星座運勢週報2/22-2/28】

重要星象:水星恢復順行，金星衝刺進雙魚，火星金牛最後衝刺。

水星恢復順行，重新思考網路、社團及人際關係，改善過去不夠完善之處，重新思維、佈局人際方式，準備進入新時代。金星衝刺進雙魚，大眾關注人道關懷，積極參與網路事件，此時也會想要好好休息，注重身心靈領域。火星金牛最後衝刺，當心火災及暴力衝突的發生，與人相處要小心避免誤觸他人地雷。

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工作注意:獅子、處女、天秤、射手

獅子:要視情況變化去因應及調整

處女:適合擬定新計劃，不妨許願

天秤:和自己人一起奮鬥，成果相當驚人

射手:注意與長官的關係，參考對方的建議

桃花注意:金牛、雙子、水瓶、雙魚

金牛:多與對方溝通，避免造成誤會

雙子:感情上不夠平衡，要彼此調整

水瓶:考慮長遠，心裡有打算

雙魚:好好處理曖昧對象或前任關係

財運注意:巨蟹、天蠍

巨蟹:花費有點失控，自己要注意

天蠍:工作賣力身價提升，有加薪機會

健康注意:白羊、魔羯

白羊:注意刀火燙傷，做事要當心

魔羯:避免感染或免疫系統問題

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