第一眼直覺你認為誰才是凶手呢？神準測出你「不為人知的弱點」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定了解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？日前，在微博瘋傳一個趣味的心理測驗，看著這張圖中4位男性，憑直覺選出誰才是真正的凶手？立刻可以測出你性格中不為人知的弱點。

測驗結果如下：

A

你的性格很溫和，常常讓別人感覺到你非常的熱情，做事情也很認真，平時你很關心自己的朋友，朋友遇到事情會很願意找你聊天談心，不過也因此讓別人覺得你很好說話、太過軟弱，常常會有些過分的要求向你提出，而不擅長於表達內心真實想法的你，往往會在人際交往過程中，過度的付出自己的情感，犧牲自己的情緒。其實你大可不必太多的隱藏自己的想法，該表達的時候就表達，該果斷的時候就果斷，嘗試這樣做，也許別人會對你有不一的看法。

B

你的內心非常感性，很少在意別人的想法，只會去追求你想要的，你周圍的人也許會承認，你是一個充滿個性，且喜歡表現自己的人，但是有時候過於突出的表現，會讓你招來一些人的妒忌，不知不覺會被別人疏遠。你還有一點小任性，這種任性常常會讓你犯一些不該犯的小錯誤，因為你在意自己的感覺，往往會忽略環境的因素，顯得欠缺考慮。日常生活中，你也要關注一下周遭人的感受，多尊重別人的意見，可以減少誤會。

C

你性格中最大的弱點是太悲觀了，做任何事情，你會先有一個最壞的打算，你給自己定了一個消極的預期，這樣很難讓你有很大的成就。雖然你也會實事求是，腳踏實地的做事，但是你總是會覺得自己能力不夠，在機會來臨時，你會優先選擇退縮，這樣的你，往往會讓別人感覺很膽怯、自卑，你可以嘗試給自己信心，放手去做，才會知道自己有多大的實力，一直畏畏縮縮很難有所進步。

D

有主見是一件非常好的事情，你往往會得意自己的一些想法，而聽不進別人的意見，這就會讓你的成長速度有些緩慢。你還有些小敏感，別人對你的一點不滿，你都能很快的察覺到，這使得你往往會暗自較勁，但別人也許只是不經意的一句吐槽，被你放在了心上。生活中經常會有挫折，你會經常抱怨， 其實你可以換一種思考方式，你抱怨了那麼多，也得不到什麼好處，只會招來別人的嫌棄，你該養成從自己身上找到毛病的習慣，才有進步的可能。（編輯：賴詠璿）

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