【心理測驗】相愛相殺又分不開！這段「孽緣」還會糾纏多久呢？

有些感情總是讓人覺得是種難解的「孽緣」，坦白說並不見得是一個好的對象，卻是怎樣都沒辦法甩掉這個人，或是這個人總是一直纏著你不放，你又不知該怎麼去拒絕或是根本也拒絕不掉，相處久了還是有點微妙的感情在，卻又覺得跟這個人不會有什麼未來可言，這種剪不斷、理還亂的糟糕「孽緣」，究竟還會再繼續糾纏多久呢？又該怎麼做才能斬斷這糟糕的緣分呢？

測驗：這段「孽緣」還會糾纏多久呢？

題目：如果你想搭間糖果屋，糖果屋的地板你會用哪種甜點呢？

A：巧克力。

B：麥芽糖餅。

C：甜甜圈。

D：葡萄果凍。

E：牛軋糖。

解答：

A：

這段纏繞你許久的孽緣就快要結束、也快不會是你的煩惱了。主要是你慢慢開始也能夠對這個人放手、不再繼續的把心思或想法放在這個人的身上，也讓你真的慢慢的想要斬斷彼此之間不良、或該說是讓你自己都不覺得愉快的感覺。

把注意力放回到自己的身上，「對自己好一點」、「讓自己過得快樂一些」的想法越來越會出現在你的腦海當中，或許來一趟一個人的旅行後，你就會慢慢的發現，這段孽緣並沒有想像中的那麼難以斬斷、也不再會那麼樣的一直纏繞著你不放。

B：

這段糾纏你很久的孽緣，恐怕短時間裡頭都很難以斷掉，主要是這個對象跟你之間有種特別的情感，總會讓你覺得，能夠深入瞭解你的人似乎只有這個人而已，而對你來說，讓你很難斷掉跟這個人之間的往來。

有時候你還是得要明白，這個世界上能夠瞭解你的人應該不會只有這個對象，如果你也感覺到了跟這個人之間的往來是種孽緣，那麼你也可以試著去多認識一些新的對象，還是會有人能夠真的瞭解你，否則持續這樣的不良往來關係也不太好呢！

C：

這段糾纏你的孽緣恐怕還要半年以上才有辦法整個了斷，你恐怕只是對方多重感情關係中的其中一個人，但你似乎並沒有真的去正視這個問題，或是根本就是帶著逃避的心態去面對這個情形，直到非得要面對現實不可時才不得不去看清。

其實你自己應該也還滿明白對方的花心或是對感情的不忠，只是有時候人面對愛情多半還是抱著許多的希望，在這些希望都還有可能實現的情況下，還是想要持續下去，只是如果你也覺得這樣的關係是段孽緣，那麼也要有斬斷情絲的心裡準備才是。

D：

這段糾纏著你的孽緣將會慢慢的獲得解決，或該說是這段孽緣將會有機會修成正果，你們之間慢慢的會走到一個更美好的境界，煩擾你們感情的問題也會慢慢的獲得解決，對你而言，該說是一轉孽緣而成正緣的時機也快到了。

該說是你們一起努力、一同為了這段感情而打拚，或許一開始你們認為這是段孽緣或是這段感情是不會有未來的，但由於你們的努力，也讓這段感情越來越有希望，將會在半年內有很好的發展，開花結果變成幸福緣分的機會很高。

E：

這段糾纏著你的孽緣將會很快的獲得解決，整體的往來關係上會獲得調整，雖然說不見得會是讓你滿意的發展，但至少也讓你慢慢覺得能夠放下這一段緣分，特別是最近的你最好能夠去參加一些新的活動，會讓你的心情有更好的調適。

不管是去看藝術展覽、或是去做些服務公益的事情，最重要的是讓你的心情有個轉向、有個不同的方向和出口，對於這段發展已經變得有點扭曲的感情才能夠慢慢的放下，體會、觀察更多人生的不同面相和事物，當重心不在感情上，也就慢慢的不會被這段孽緣糾纏著。

本文授權出自月光下的占星塔羅

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