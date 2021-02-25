生命靈數3月運勢／2號人要多為自己著想，4號人請大膽嘗試、突破

過往的能量動盪逐漸穩定下來，即使在面對當前生活仍有恐懼、不安的情緒在左右著，三月份比較容易陷入需要尋找安定的力量與穩定的安全感，無論在實際物質上的媒介還是心靈的感受，都需要相對較多的留意，若自身沒有注意這些能量所帶來的影響，很容易受到集體意識的牽引，導致內心的負面情緒放大，相反若有明確的目標在努力，反而不會受到外在的人事物影響，而浪費了許多契機與可能性。

本月特別留意：金錢上的交流與安全感的建立，學習落實與當下、踏實在眼前，非用物質證明自身的價值。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1

找回自身的領袖魅力，面對諸多挑戰也懂得展現自身的才華與能力，把握腦袋所產出的各種想法與靈光乍現的計畫，讓想法落實在生活各個層面，別一昧沉淪在幻想或白日夢當中，當前雖然有許多想法與計畫，但更需要懂得接地發揮，該休息的時候，得要讓自己全然的進入休息狀態，否則腦袋太多的思緒，容易產生睡眠品質上的狀況。

生命靈數2

學會了該有的態度與為自己著想的能力，這些以自身為出發點並不代表自私，反而可以稱為是愛自己的表現，學習讓自己擺在第一順位，把自己照顧好，才有拓展出其他的可能性，無止盡的替他人謀取福祉，最終只會消耗自己的氣力，以長遠來看，容易無力面對更多的生活狀況。

生命靈數3

讓自己放慢腳步來傾聽、接受不同的聲音，專注且有意識的讓自己採納不同的見解，不必一直像個馬達轉個不停，換個步調與模式來體驗全新的三月份，這也是靈數3很重要的課題，過往總是不斷的產出新的能量與不斷的突破自我，而當前反而更需要內化自己與重新檢視當前的生活狀態，調整合適的節奏。

生命靈數4

跳脫過往的框框架架，給自己突破的機會，來挑戰不一樣的風格、模式，一個想法的轉變可以造就未來生活莫大的可能性，當前有什麼點子請大膽的嘗試、體驗，讓自己採取與以往不同的經驗和生活，有助於改善舊有的格局與思維，保有原始的核心理念，但別忘了世界還有許多可能。

生命靈數5

面對想要的目標、事物，靈數5在內心都會安排或設定相關計畫，然而當前更需要讓自己站穩腳步與紮實的學習好每個基礎，或許自身有不錯的天分、才能，當前反而更需要把基本功做好、做滿，針對眼前的目標才有機會去獲得想要的結果與體驗，別忘了保有歸零的心態與謙卑的信念，這也是靈數5不畏艱難的精神。

生命靈數6

步步為營的謹慎生活，容易讓靈數6產生莫大的壓力，一方面是追求完美的得失心，二方面是希望把每個細節都處理得優雅到位，雖然力求完美的結果與自我要求是一件好事，然而過度的苛責自己或給予太多的重擔，只會增添困擾，學習放寬心接受每個結果，不也是一種完美自在的生活態度？

生命靈數7

許多事情來得措手不及，但不需要讓自己壓力大到無法喘息，反而可以藉由不同的狀況、事件，重新調整自己的生活模式與處事步調，眼前的挑戰都是過往自己所承攬下來，而如何整合手邊的資源，讓自己可以更加省力、省時，這也是當前相當大的課題，別什麼事情、問題都一個人扛下。

生命靈數8

接納與傾聽他人的見解，或許當前自身有著相當豐富的經驗值與能力，但換個角度來看事件本身，也會有不同的收穫，整個三月份是需要懂得放低姿態來聽取不同可能與多元的看法，倘若一直在堅持自身的觀點，反而容易會錯過有趣的與成功的機會。

生命靈數9

對於靈數9而言重新檢視自身的財務狀況，同時也是檢視自身的能力，一昧的付出、給予，往往忽略了自己才是最需要先照顧好的人，把太多的精力投注在他人身上，不得不說也確實獲取到一些精神上的豐盛，但在物質上則需要好好思量與安排生活的每個位置上，如何透過自己的豐盛、富足而分享更多的幸福。

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》