每日星座愛情運勢2021/2/25 本日熱情星金牛座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：雙方在溝通可能會有些困難，在許多小事情上沒辦法達成共識，感情中的甜蜜感也會隨著觀念不同等狀況而逐漸退燒。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情，也有可能會萌生一些有趣新鮮的念頭，兩人在一起是充滿熱情與活力的。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：容易因為想太多或是溝通不良而跟對方起爭執，一直堅持自己認為對的事情不讓步也讓雙方關係降到冰點。

巨蟹座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好而繼續予取予求，反而容易讓感情更加疏離。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：對愛情呈現很被動的狀態，可能是想逃避某些話題或是狀況，或許其實也沒有那麼喜歡了，讓各位暫時想要多一點自己的空間。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，有可能是僵局也有可能是新的開始，要看機會如何把握。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：對於感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，雙方也沒辦法站在同個地方一起面對，更容易讓各位萌生退怯的念頭。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：兩人的相處少了默契與互相理解的包容心，或是明明知道對方是那樣想的卻刻意扭曲成別的樣子，感情狀況也可能亮紅燈。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：歷經了一番比較正式的溝通後可能會有一連串好的連鎖效應，但能夠維持多久就要看兩人是否能夠堅持下去。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也有些為所欲為不顧對方的想法，這樣很容易讓對方沒安全感，而各位卻也選擇擺爛的方式的確非常不好喔。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：兩人之間的感情可能會有些變化或是波動，需要雙方共同的默契與理解來解決，可以說是個考驗喔。