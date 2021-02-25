每日星座愛情運勢2021/2/26 本日正面星魔羯座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：寶石紅

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：物質跟愛情很容易失衡，好像沒有辦法兩全的狀況讓各位心情更加鬱悶，跟情人之間也有一些話說不出口。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情人的注意力可能會被削弱，有可能會因為一些瑣事而產生一些矛盾，包容力也沒有以往那麼強，可能會選擇冷處理一下。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

金幣七逆：對感情可能有過度天真的想法，但感情的維繫不只是愛，還有許多客觀的因素都必須要具備，這也是各位必須要去接受學習的。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：容易被外在的誘惑吸引，可能是物質上的也可能是精神上的，一不小心就會把持不住，兩人的相處也會因此而有所摩擦。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：藍黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，建議要先好好想清楚是不是只是一時的衝動呢。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

審判正：有機會遇到一些考驗著雙方處理問題的方式，如果兩人都很堅定就不用怕問題的來臨，一起面對解決反而會讓感情更好。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：很容易因為自己自信心不足而打翻醋罈子，對情人莫名的掌控力也會讓對方窒息，可能會有關鍵爭吵的發生。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：米白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：只要兩個人在一起就能感受到滿滿的正能量，要好好珍惜這樣的對象，如果有什麼需要溝通協調的也可以趁這時間理性溝通。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五正：容易因為愛面子而跟對方爭執不休，當兩個人都只想要為吵贏而吵很容易忽略問題的本質，感情也會被沖淡。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：脾氣比較難控制，想法比較主觀，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。