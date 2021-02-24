準到怕！選你第一眼直覺看到的東西，測出心裡最恐懼的事情是什麼？

每個人內心最深的恐懼都不盡相同，但只要勇敢面對，無論害怕的是什麼，都有順利克服的機會。而最重要的第一步就是正視自己的恐懼。你知道自己「內心最深恐懼」是什麼嗎？快透過心理測驗來一探究竟吧！

根據《香港01》報導，觀看上圖，憑直覺選出第一眼你最先看到什麼？是「女童」、「蝴蝶」、「草莓」、「骷髏頭」，還是「樹木」呢？答案將揭曉你內心的最深恐懼。

選「女童」：

你從小就習慣隱藏情感，原因可能來自少年時期和父母的相處，甚至更久以前的創傷。你潛意識希望與家人相處更多，渴望被人寵愛。

選「蝴蝶」：

你總是對未來充滿希望，期盼自己會往好的方向發展。但你其實對身邊的人沒有太大信心，你最大的擔憂就是身邊的另一半是否能一起走下去，你想要相信對方，但內心卻猶疑不安。

選「草莓」：

你看似獨立堅強，但其實內心經常感到孤單。你與別人相處時，總是感覺浮躁不安，懷疑自己與大家格格不入。這可能意味你需要離開容易受傷、脆弱的人際關係，並嘗試更有自信一點。

選「骷髏頭」：

第一眼看到骷髏頭，代表你潛意識中害怕身邊親近的人死亡，你很珍惜身邊的一切以及目前的狀態，你正處於舒適圈中，因此有可能改變現狀的東西都會讓你感到害怕。

選「樹木」：

你天性愛好自然，只想簡單過日子。雖然看似缺乏企圖心，但其實你對自己想要的東西很有堅持。不過你害怕被人誤解，也擔心旁人的壓力強迫你改變，你不喜歡解釋自己的決定，不想生活變得複雜。（編輯：倪浩軒）

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